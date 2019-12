Andrei Aradits este căsătorit de ani buni cu o femeie superbă, o actriță care acum e instructor de yoga. Cei doi au un băiat, care se pare că își urmează părinții în carieră, Eric Aradits are 13 ani și a jucat deja în mai multe filmne, cel mai important rol l-a avut în pelicula ”Octav”

Zilele trecute, Andrei Aradits a împlinit 46 de ani și a postat pe pagina sa de socializare un mesaje emoționant.

”Sunt un om fericit. Am un copil perfect, o soție minunată și o profesie demențială. Mi-e teamă să afirm asta prea des ca să nu supăr zeii. Și nu am simțit niciodată că viața mea ar fi meritul meu. Îmi zic că așa s-a întâmplat. Plus că nu e un subiect de conversație decent. Deobicei toată lumea bârfește sau se plânge. “Ce faci? Sunt fericit” nu duce nicăieri. Ba e chiar enervant. Cum să fii fericit când uite, se duce lumea de râpă, un inconștient. Poate sunt prea infantil și nu iau lucrurile în serios? Azi am 46 de ani și sunt fericit. Mda.. clar inconștient”, este mesajul lui Andrei Aradits.

Soția lui Andrei Aradits este instructor de yoga

Andrei Aradits și Andreea s-au cunoscut pe platourile de filmare în urmă cu 17 ani. Andreea a renunțat însă la actorie și acum și-a transformat pasiunea în meserie, fiind instructor de yoga. Iar Andrei Aradits este încântat de cum arată soția sa și de câte ori are ocazia îi face fotografii sugestive.