Actrița Mirela Oprișor, bătută cu bâta, în adolescență: "Am fost vânătă două săptămâni"

In articol:

Mirela Oprișor, cea care a dat viață personajului "Aspirina", își aduce aminte cu groază de o întâmplare din adolescență. Actrița a mărturisit că a fost lovită cu bâta în perioada comunistă, pe vremea când făcea parte din Partidul Național Țărănesc.

Citeste si: Actrița Michaela Prosan a devenit mamă pentru prima oară. Prima imagine cu bebelușul

Mirela Oprișor a trecut prin clipe de coșmar, înainte de Revoluție

Mirela Oprișor a dezvăluit că a făcut multe alegeri care s-au dovedit a fi greșite în perioada adolescenței, însă de departe cea care a marcat-o pe viață a fost decizia de a intra în Partidul Național Țărănesc (PNȚ) în perioada regimului comunist, pe când avea doar 19 ani. Celebra actriță a trăit clipe de coșmar, căci a luat bătaie cu bâta și a rămas cu vânătăi pe corp, timp de două săptămâni: "Am trăit lucrurile astea, eu chiar am fost la Revoluţie. Am luat şi bătaie cu bâta de la FSN-işti. Eram mai mare atunci. Mă înscrisesem în PNŢ, eram mai mulţi tineri şi ne întâlneam într-un local.

Mirela Oprișor [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Într-o seară, ne-au aşteptat nişte FSN-işti care ne-au bătut cu bâta şi ne-au lăsat acolo. Părinţii mei nici acum nu ştiu, am fost vânătă două săptămâni, dar m-am ascuns de ei. A fost o emulaţie cu tineri, «hai să facem, hai să schimbăm ceva». Era un val, visam să schimbăm lucrurile şi credeam că asta înseamnă, să intrăm într-un partid.", a declarat Mirela Oprișor, potrivit adevărul.ro.

Mirela Oprișor [Sursa foto: Instagram]

Experiența prin care a trecut a făcut-o pe actriță să se retragă din politică

După ce a fost agresată, Mirela Oprișor nu a mai stat pe gânduri și a hotărât să se retragă din politică. Chiar dacă ea și alți tineri de aceeași vârstă își doreau o schimbare, actrița a recunoscut că teama a împiedicat-o să mai facă parte din PNȚ: "Eu am renunţat la idee, chiar după ce am luat bătaie, cred că atunci nu aveam mai mult de 19 ani şi mi-a fost frică. Cred că cel mai tare m-a marcat interviul lui Ţuţea. Mi-a împrumutat un coleg caseta cu Ţuţea.

Citeste si: Echipa lui Cristian Popescu Piedone se mărește cu încă o vedetă. După Oana Zăvoranu, actrița Eugenia Șerban a fost angajată la Primăria Sectorului 5

Nici nu ştiam cine e Ţuţea, cine ştia cine e Ţuţea? Atunci am zis: eu trebuie să fiu altcineva, trebuie să fac altceva. Nu o să uit niciodată imaginile alea, acel interviu care mie mi-a schimbat efectiv destinul. Nu pot să-ţi explic de ce, cum, dar atunci mi-am dat seama că există altceva pe lumea asta, că există alţi oameni şi că ai dreptul pe lumea asta să vrei mai mult.", a adăugat Mirela Oprișor, pentru sursa amintită.