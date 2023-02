Acum este iubită de o țară întreagă, însă Iuliana Tudor nu a avut deloc o copilărie ușoară. Drama care a marcat-o pe îndrăgita prezentatoare TV: „Plângeam de nu mai puteam”

In articol:

Iuliana Tudor este foarte apropiată de mama sa. Aceasta are o carieră de succes și o familie frumoasă, cu care se mândrește. Puțină lume știe însă că în copilărie aceasta a trecut printr-o adevărată dramă.

Când era mică, mama ei a suferit o operație dificilă la coloană, iar din acel moment a rămas cu probleme de mobilitate la ambele picioare.

Iuliana Tudor [Sursa foto: Facebook ]

Copilăria Iulianei Tudor, umbrită de suferință

Vedeta afișează mereu o atitudine optimistă și încearcă să vadă mereu partea plină a paharului, însă acest lucru nu înseamnă că Iuliana a avut o viață ușoară.

Când era mică, mama sa a petrecut o lungă perioadă de timp în spital, moment în care Iuliana a fost nevoită să locuiască la rudele sale. Mai mult decât atât, pentru că avea doar trei ani, acesteia nu i-a fost permis să își viziteze mama când se afla la unitatea medicală.

Însă nici după ce mama artistei a fost externată viața prezentatoarei TV nu a fost roz, și asta pentru că cea care i-a dat viața a urmat un tratament lung, care s-a extins pe o perioadă de aproximativ doi ani.

„Aveam doar trei ani, nu aveam cum să înțeleg nimic din ce se întâmplă acolo. Au avut grija să mă protejeze. Cred că am făcut doar câteva vizite la spital, unde nici nu aveam voie să merg, mă băgau pe geam și mă vedeam puțin cu ea. La vârstă aceea nu-mi dădeam seama, știam doar că are o problemă și că trebuie să se întoarcă.Trăind în alte case, trebuia să te adaptezi. Pe mine acest lucru m-a călit, m-a făcut să nu-mi fie greu în nicio situație. Daca se întâmplă ceva, imediat mă gândesc la soluție.

Au fost aproape doi ani în care ea pleca la tratament și a trebuit să mă adaptez. Da, se și râdea de mine. Am fost lăsata și singură, plângeam de nu mai puteam pentru că stăteam singură. Dar acum gândesc că a fost atât de bine că am trăit lucrurile astea pentru că, poate, aș fi devenit un om care nu avea forță pe care o am acum.Tot timpul mi-am dorit că mama să fie pe picioare. Îmi doresc asta și acum. Daca aș putea, aș da tot ce am și sunt că ea să fie bine!”, a declarat Iuliana în cadrul unui podcast.

Îndrăgita realizatoare TV a suferit enorm din cauza problemelor de sănătate ale mamei sale. [Sursa foto: Facebook ]

