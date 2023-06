"Acum sunt patroni, sunt fericiți". Ce fac părinții lui Jador, după ce artistul le-a deschis prima afacere | EXCLUSIV

In articol:

Jador i-a ajutat pe părinții lui să își îndeplinească un vis. Artistul știe foarte bine cum să le aducă un zâmbet pe buze și mai ales cum să îi ajute ori de câte ori au nevoie.

În prezent, a este unul dintre cei mai iubiți artiști din România, iar piesele sale ocupă primele locuri în trending. Succesul se ține lanț de Jador, însă artistul nu uită niciodată de unde a plecat și ori de câte ori are ocazia, face lucruri extrem de frumoase pentru familia lui.

I-a mobilat casa fratelui său și ori de câte ori merge acasă este încărcat de daruri pentru cei dragi. Cea mai recentă surpriză le-a făcut părinților săi, atunci când le-a deschis un depozit de materiale de construcții. Artistul a mărturisit că deși își dorea să își cumpere un Lamborghini, a preferat să investească banii așa că le-a deschis celor doi o afacere.

Jador, totul despre surpriza făcută părinților săi

Invitat la Bărbați vs. Femei, Jador a vorbit despre surpriza pe care le-a pregătit-o părinților săi.

Artistul a dezvăluit cum se descurcă acum cei doi cu noua afacere și mai ales ce fac de când au pus pe picioare noul depozit.

"Am băgat un Lamborghini acolo. Am vrut să îmi cumpăr un Lamborghini și m-am gândit că mai bine să îmi investesc banii. Acum sunt patroni, stau toată ziua acolo, sunt fericiți. Totul e bine", a povestit el, la WOWnews.

Camelia, sora lui Jador, a intervenit și a mărturisit că totul merge foarte bine. Părinții lor se descurcă de minune, iar cel care se ocupă de livrarea materialelor și ca totul să meargă bine este tatăl lor, pe care mereu când îl sună, îl prinde la muncă.

"Sunt foarte mândri! Sunt ocupați, s-au simțit foarte bine. Au acum o ocupație", a mai precizat sora lui Jador.

Camelia, sora lui Jador, dezvăluiri din perioada în care lucra în diaspora

Fanii au avut adesea șansa să o vadă pe sora mai mică a lui Jador cântând alături de artist, dar nu sunt mulți cei care știu că tânăra Camelia a muncit în diaspora.

Cântărețul a lansat recent o piesă dedicată românilor plecați la muncă în străinătate, iar la WOWnews, sora artistului a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâlnit și ea în vremea în care a fost plecată peste graniță.

"Este foarte greu să lucrezi în afară. Munca în sine este foarte grea și oamenii se comportă diferit cu tine. E vorba de oameni și de rasism.

Am simțit mereu. În prima lună lucram cu o fată și i-am spus ce salariu luam. Noi, în mod normal, nu aveam voie să spunem ce salariu luam, și mi-au scăzut salariul foarte mult din cauza asta. De atunci, doar suma aceea am luat-o și doar dacă mai făceam 5-6 ore suplimentare mai primeam bani în plus.

Era foarte greu, munceai, veneai acasă unde mai aveai cât ceva de făcut și tot așa", a povestit Camelia, la WOWnews.

Jador s-a împăcat cu Hoder

Recent, Jador a dezvăluit că s-a împăcat cu Hoder. Artistul și tânăra lui iubită au postat prima imagine împreună, pe rețelele sociale, iar Jador a adăugat un mesaj emoționant în descriere.

"Sunt multe de zis…. Ce îmi rămâne este sa va anunț ca ea este cea care îmi face inima sa îmi tresară, ea îmi umple inima de fericire și ea este cea pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o. Ea este Hoder aleasa inimi mele ❤️…. Femeia care o să aibă cea mai frumoasă viață alături de mine!", a scris Jador pe Instagram.

