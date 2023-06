Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș se pregătesc să devină părinți. Motivul pentru care artista nu a rămas însărcinată până acum: „Și pe seama stresului”

In articol:

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt mai îndrăgostiți ca oricând. Cei doi s-au cununat religios în toamna anului trecut, într-un cadru restrâns, alături de familie și de prietenii apropiați.

De când s-au căsătorit, îndrăgita cântăreață a vorbit despre dorința de a deveni mamă, ba mai mult decât atât, au existat mai multe zvonuri cu privire la faptul că ea ar fi însărcinată.

Carmen de la Sălciua și soțul ei, se pregătesc să devină părinți?

În prezent, Carmen de la Sălciua a mărturisit că nu este însărcinată, însă își dorește foarte mult să devină mamă. De asemenea, cântăreața a decis să facă mai multe investigații în această privință, așa că a apelat la un medic. Se pare că oboseala acumulată și stresul își spun cuvântul, așa că ar trebui să se liniștească și să pună „Stop” evenimentelor. Din nefericire, vedeta a spus că în momentul de față nu își permite acest lux.

„El mă susține în tot ceea ce fac. Doar copilul mai lipsește, dar nu s-a întâmplat încă. Eu pun toată treaba asta și pe seama stresului pe care noi îl avem. Eu am foarte multe evenimente și când am vorbit cu un doctor despre asta și mi-a spus că va trebui să îmi iau o perioadă să fiu liniștită. Lucru pe care eu în momentul ăsta nu pot să îl fac”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru antenastars.ro.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Citește și: „Te văd ca pe o binecuvântare” Carmen de la Sălciua, mesaj emoționant de ziua de naștere a mamei sale! Artista a făcut publice imagini rare cu părinții săi

Citește și: „Mama mea frumoasă” Carmen de la Sălciua, fotografie rară ce cea care i-a dat viață. Seamănă ca două picături de apă

Carmen de la Sălciua își dorește să mai slăbească

În prezent, cântăreața de muzică de petrecere se pregătește cu pași repezi pentru sezonul estival. Vedeta și-a propus să slăbească câteva kilograme, așa că s-a apucat de dietă, dar și de sport. Are grijă de alimentația sa și aleargă în aer liber pentru a ajunge la greutate datorită. Carmen de la Sălciuda se consideră o norocoasă deoarece, spune ea, are arderile foarte bune și slăbește cu ușurință, atunci când își pune asta în plan.

Citeste si: „Am fost salvată în ultimul moment.” Ce boală a avut Lumința Anghel. Artista și-a deschis de abia acum sufletul- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: „Cum poate să mintă în halul ăsta?” George Burcea nu a mai suportat și a răbufnit în urma atacurilor Andreei Bălan- radioimpuls.ro

Citește și: Carmen de la Sălciua rupe tăcerea! A vorbit pentru prima dată despre infidelitatea în cuplu: „Îți bați joc”

„M-am hotărât să mă apuc mai serios de sport, eu am o tendință de îngrășare. Eu cred că combinată puțin grija la ce mănânci cu sportul iese la final o treabă bună. Am zis să mă apuc și eu de mișcare, e și vreme bună de alergat. Deocamdată vreau să ies în aer liber să alerg, să-mi obișnuiesc puțin corpul, că n-am mai fost de mult la sală. Eu am arderile foarte bune, iar dacă vreau să slăbesc, slăbesc într-un timp foarte scurt, cel puțin deocamdată”, a mărturisit vedeta pentru spynews.ro.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș [Sursa foto: Facebook]