Bianca Comănici a mărturisit ce a făcut când s-a răzbunat pe un om foarte drag: "Poate fi considerată o persoană pe care am iubit-o" | EXCLUSIV

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu au avut o serie de momente de sinceritate în ultima ediție Bărbați vs.

Femei, atunci când au participat la joculeț și au vorbit despre ce înseamnă pentru ei diferite emoji-uri. Frumoasa brunetă a fost extrem de sinceră și a vorbit despre momentul în care s-a răzbunat pe o persoană dragă, iar Bogdan Mocanu a spus când a fost ultima dată îndrăgostit.

Cei doi prezentatori au fost extrem de sinceri și au dat cărțile pe față la WOWnews, unde au mărturisit și care au fost printre cele mai frumoase și emoționante momente pe care le-au trăit. La joculețul de duminică, Bianca și Bogdan au avut în față fotografii cu diverse emoji-uri și au fost nevoiți să spună ce stare reprezintă, dar și când s-au simțit ultima dată așa. Când a venit emoji-ul cu devil, Bianca a dezvăluit că s-a răzbunat cândva pe o bună prietenă care a dezamăgit-o și că aceasta a meritat tot ce i s-a întâmplat.

Bianca Comănici, totul despre momentul în care s-a răzbunat pe o persoană dragă

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu au fost puși față în față cu emoji-ul devil, iar dacă artistul și-a amintit de o serie de momente petrecute la Puterea Dragostei, bruneta a mărturisit că ultima dată când s-a simțit așa a fost atunci când s-a răzbunat pe cineva.

Bianca nu a vrut să dea prea multe detalii, însă ar fi vorba despre o prietenă mai veche care, la rândul său, a trădat-o așa că ea consideră că tot ce s-a întâmplat a meritat, mai ales că ținea foarte mult la ea și erau legate de o relație mai veche.

"Eu sunt așa devil în momentul în care vreau să mă răzbun pe cineva. (...) Poate fi considerată o persoană pe care am iubit-o, am ținut foarte mult la ea și pe care m-am răzbunat pentru că a meritat! Este cineva de sex feminin ca să înțelegeți. Este o veche prietenă", a spus Bianca Comănici, la WOWnews.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Bogdan Mocanu, totul despre momentul în care a fost cel mai fericit

Când a venit rândul fotografiei cu emoji-ul vesel, cei doi prezentatori au fost nevoiți să spună care a fost unul dintre cele mai fericite momente pe care le-au trăit în viața lor. Bogdan Mocanu și-a amintit imediat de clipa în care le-a dat și el bani părinților lui și a reușit să le ofere o recompensă pentru toți anii în care s-au ocupat de el.

A fost o clipă plină de mândrie pentru prezentator și cu siguranță nu va uita prea curând acel moment. "Cel mai fericit am fost în momentul în care am ajuns eu să le pot da bani părinților mei. Nu aveam probleme, dar totuși am ajuns eu în punctul în care să le dau și eu bani, după toți anii în care și ei mi-au dat mie și m-au susținut", a mărturisit Bogdan Mocanu.

Totuși, când a venit vorba despre ultimul dată când a fost îndrăgostit, artistul a recunoscut tot! S-a întâmplat în urmă cu un an, iar de atunci nu a mai simțit același lucru.

"Ultima dată am fost îndrăgostit acum un an de zile și nu cred că am simțit niciodată dragostea sau iubirea mai intens ca atunci. Este totuși o chestie fără de care poți trăi. Trăiesc bine mersi și nu am mai fost îndrăgostit de un an", a mai spus Bogdan Mocanu, la WOWnews.

Bianca Comănici și Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Cine minte mai mult, Bianca Comănici sau Bogdan Mocanu?!

Cei doi prezentatori sunt extrem de sinceri de cele mai multe ori, dar în fața emoji-ului mincinos nu au mai avut ce să spună. Bogdan Mocanu recunoaște că nu minte, ci doar mai omite câteodată adevărul.

"Eu nu mit, eu doar poate ascund așa adevărul. Îl omit, îl ocolesc așa, dar niciodată nu spune dacă o chestie e albă eu să zic că e neagră. Minciuna are picioare scurte și niciodată nu se știe când se întâmplă ceva! Mai bine nu mințiți, evitați subiectul, schimbați subiectul", a mărturisit Bogdan Mocanu.

În glumă, întrebat care a fost cea mai mare minciună pe care a spus-o, vedeta a ascuns adevărul pentru prima oară.

"Cea mai mare minciună pe care am spus-o?! Cred că te iubesc! Mint, glumesc, niciodată nu am spus asta dacă nu am simțit-o", a spus în glumă prezentatorul.

Bianca Comănici recunoaște că a mai strecurat, uneori, câte o minciunică în fața unui băiat. "Eu am spus o minciună gen: un bprbat ca tine nu am mai întâlnit. Vai de câte ori am mințit așa", a adăugat frumoasa brunetă.

