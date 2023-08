”Acum sunt singură” Oana Lis a dat vestea asta despre Viorel printre lacrimi! Care este cea mai mare dorință a ei

In articol:

Oana Lis este, fără doar și poate, una dintre cele mai iubite și apreciate persoane publice din showbiz-ul românesc. Soția lui Viorel Lis face tot posibilul să fie mereu cu zâmbetul pe buze și puțini sunt cei care îi știu, cu adevărat, suferințele.

Totuși, recent, blondina a fost invitată la Știrile Kanal D, jurnal moderat de Cristina Dorobanțu, iar Oana Lis a fost mai sinceră ca niciodată și și-a deschis sufletul în fața publicului său, făcând o serie de declarații despre viața sa din prezent, dar și despre dorințele pe care le are pentru viitor.

Oana Lis, dezvăluiri inedite despre cea mai mare dorință a sa

Blondina a început seria dezvăluirilor prin a spune că una dintre cele mai mari dorințe ale sale ar fi fost să aibă o casă cu curte, justificând astfel și motivul pentru care și-ar fi dorit acest lucru. Vedeta a explicat că, în acest caz, ar fi fost mult mai bine și pentru partenerul ei de viață, care din cauza problemelor de sănătate, nu a mai ieșit din casă de luni bune.

Cât despre perioada din prezent, Oana Lis face tot posibilul pentru a trece cu brio peste toate încercările vieții, mai ales că retrăiește numeroase amintiri de fiecare dată când este prezentă în platoul unei emisiuni de televiziune, căci acum este nevoită să apară public singură la TV, față de anii trecuți când era însoțită în permanență de soțul ei.

De asemenea, Oana Lis a mai precizat că printre alte dorințe, aceasta își mai dorește multă sănătate pentru ea, însă în special și pentru persoanele dragi ei, precum Viorel și bunica sa.

„Mi-aș dori să stau la o casă cu curte. Mă emoționează subiectul. Mi-ar plăcea ca si Viorel să mai iasă din curte, n-a mai ieșit din casă de vreo 6 luni și așa ar ieși și el la aer. Sunt lacrimi pentru că eu eram obișnuită să vin la emisiuni cu Viorel, sunt foarte multe amintiri pe care eu le retrăiesc, dar acum sunt singură mai mult timp.

(...) Cea mai mare dorință a mea este să fiu sănătoasă, să fie Viorel sănătos, bunica mea, persoanele pe care le iubesc, pentru că aud de atât de multe boli și trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Am și eu momente când mă simt pierdută, chiar și cu toată psihologia pe care am învățat-o, am și eu momente de deznădeșde, momente în care plâng. Înainte eu nu plângeam. Deși am avut probleme în viață, consideram că doar o femeie slabă plânge, dar nu, am învățat că o femeie puternică își acceptă și vulnerabilitățile și lacrimile ne ajută să ne simțit mai bine. Am fost de multe ori pierdută, dar ce-mi dă putere este că trebuie să am grijă de Viorel, altcineva nu are cine, credința în Dumnezeu, apoi faptul că eu sunt o persoană veselă, oricât de multe probleme am eu am o scânteie în mine, îmi place să râd, să fac caterincă, să fac haz de necaz. În cele mai grele momente eu râd.”, a declarat Oana Lis, la Știrile Kanal D.

Oana și Viorel Lis formează un cuplu de 25 de ani

În continuare, Oana Lis a vorbit și despre căsnicia pe care o are cu partenerul ei de viață, Viorel Lis, cei doi fiind alături unul de celălalt de 25 de ani.

Blondina a precizat că anul acesta nu și-a făcut planuri de concediu, în primul rând pentru că a dorit să fie alături de soțul ei, dar și din cauza problemelor financiare.

„Normal că sunt atașată de soțul meu, suntem de 25 de ani împreună, am făcut anul ăsta. Te așezi de o rochie pe care o porți de 3 ori, dar de un om cu care stai un sfert de secol.(...) Așa am preferat (n.red.: Să stea mai mult pe acasă). El m-a încurajat să mă duc cu fetele la mare, dar prefer să stau cu el, nu m-aș simți bine undeva să știu că el nu este bine. Între noi este o legătură de co-dependență foarte mare și problemele financiare, pentru că a avea grijă de un om cu multiple boli în 2023 este foarte scump și am preferat să dau banii pentru sănătatea soțului meu.”, a mai spus Oana Lis.

Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Facebook ]