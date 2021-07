Acuzații de ”blat” la finala Exatlon Mexic! ”Da, am lăsat-o să câștige!” I-a promis o jumătate din marele premiu dar nu i-a mai dat nici un ban!

In articol:

E nebunie în Mexic, după ce s-a aflat că Mati Alvarez, dublă câștigătoare a show-ului Exatlon, i-a promis unei colege, Casandra Ascensio, că-i va da o jumătate din banii încasați pe marele premiu dacă amândouă vor ajunge în finală, însă nu s-a mai ținut de cuvânt.

Pactul de un milion de pesos, încălcat

Mati și Casandra au pus la cale o strategie secretă care să le crească șansele la câștigarea trofeului Exatlon Mexic sezonul 4. Cele două sportive au stabilit ca în cazul în care amândouă vor ajunge în finală, ele vor împărți premiul de 1.000.000 de pesos (aproximativ 43.000 de euro). Avantajul unei astfel de înțelegeri era că fetele erau sigure că vor pleca acasă cu o sumă mare de bani. La Exatlon Mexic, în finală intră două fete și doi băieți, iar marele premiu este câștigat de o pereche.

Mati Alvarez și Casandra Ascensio, adversare doar de fațadă

La începutul lunii aprilie, atât Mati cât și Casandra au ajuns în finală, iar prima a câștigat marele premiu, alături de Pato Araujo. Mati câștigase și sezonul precedent și revenise în Republica Domincană pentru un sezon de ”all star” intitulat ”Cupa Internațională Exatlon”. La întoarcerea în Mexic, Casandra a venit la colega ei să-i ceară partea, iar aceasta i-a întors spatele.

Întreaga poveste a fost dezvăluită de colegul lor, Christian Anguiano, care a explicat de ce fetele au ajuns acum la cuțite. Ulterior, ele au recunoscut înțelegerea și au pornit un adevărat război pe platformele de socializare.

Câștigătoarea Exatlon a recunoscut că a lăsat-o pe adversara ei să câștige

Cu câteva săptămâni în urmă, Mati Alvarez a recunoscut chiar că a lăsat-o pe Casandra să câștige un meci pentru ca aceasta să intre în finală. Pe de altă parte, și Casandra a pornit o adevărată ofensivă online, susținând că fără sprijinul ei, Mati nu ar fi câștigat Exatlonul.

Casandra Ascensio este o cunoscută jucătoare de baschet

”Înțelegerea a fost făcută și m-aș fi ținut de promisiune dacă amândouă am fi ajuns în finală pe merit.(...) După ce am câștigat al treilea sezon, a urmat Cupa și dacă nu mă înșel, am avut un procentaj de 92%, ceea ce înseamnă că am câștigat 4 jocuri din 5 pentru a ajunge în finală. Iar Casandra nu era atât de bună pe traseu, așa că am făcut ceva ce nu mai făcusem în viața mea... Mi-a spus: ”Hei, Mati, nu voi ajunge în finală dacă nu câștig jocul ăsta”... Eram împreună pe traseu iar eu am lăsat-o să câștige”, a povestit Mati Alvarez conform milenio.com.

Campioana Exatlon și-a compromis cariera în televiziune?

Dezvăluirea făcută de dubla campioană Exatlon nu le-a căzut deloc bine producătorilor de la TV Azteca, postul de televiziune care transmite Exatlon Mexic. Conform unor informații apărute în presa de acolo, Mati urma să-i ia locul lui Antonio Rosique în poziția de gazdă a show-ului Exatlon Mexic. De asemenea, Alvarez ar mai fi favorită să comenteze Jocurile Olimpice de la Tokyo pentru postul respectiv. Toate aceste planuri ar putea însă fi năruite de scandalul în care sportiva a intrat, ea fiind în pericol să-și compromită întreaga carieră în televiziune pentru acest lucru.