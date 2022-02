Adda, anunț îngrijorător pe internet, după ce a aflat adevărul despre boala de care suferă: „Aș vrea să-i dau în cap cu o rangă”

In articol:

În urmă cu puțin timp, Adda a vorbit despre boala de care suferă, explicând că, de fapt, mai bine de un an și jumătate s-a luptat cu un diagnostic pus greșit de către specialiști.

Cu toate acestea, recent, cântăreața a aflat că se confruntă cu o altă boală, aflând acest lucru după ce i-au paralizat mai multe părți ale corpului.

Ei bine, după anunțul din mediul online legat de boala de care suferă, Adda Balada a mai făcut o serie de declarații, doar pentru a le mulțumi fanilor ei că o susțin și că sunt aproape de ea în aceste momente.

Adda: „Am bocit o săptămână”

Nu cu foarte mult timp în urmă, la doar câteva ore distanță de anunțul legat despre boala sa, vedeta le-a mulțumit fanilor pentru mesajele de încurajare pe care le-a primit în urma postării ei. Așadar, în mesajul anterior, vedeta a făcut o glumă, păstrându-și umorul chiar și în această situație, menționând că și-a numit boala ”Gogutz”.

Astfel, recent, într-o serie de noi declarații pe internet, vedeta le-a povestit fanilor ei că ar recurge la orice metode pentru a distruge infecția pe care o are în corp și pentru a câștiga mai repede lupta cu boala. Mai mult decât atât, internauții au întrebat-o pe artistă cum se simte în aceste momente, aceasta mărturisindu-le că este bine, deși a plâns o săptămână după ce a aflat adevărul despre diagnostic.

"Vă mulțumesc tuturor pentur mesaje, acum sunt mai bine. Am bocit o săptămână când am aflat ce se întâmplă în corpul meu, dar acum gândesc pozitiv.(...) Credeți-mă aș vrea să-i dau în cap cu ranga, cu toporul, cu bâte, cu șpray-uri, ca să dispară din corpul meu. Da, trebuie să îmi păstrez simțul umorului cu mine ca să nu o iau razna.(...) Cred cu tărie că această boală este vindecarea mea. Știu că este un paradox, dar așa o să îmi vindec traumele mele sufletești și ceea ce mă bântuia de mult timp.(...)", le-a povestit Adda fanilor din mediul online.

Artista se va retrage o perioadă din spațiul public

Adda a declarat că suferă de Borelioza si Bartonella, două boli transmise de căpușe, țânțari, ploșnițe sau dacă ești mușcat de alte animale care au asta în sânge. Artista a aflat diagnosticul corect, abia după ce i-au paralizat mai multe părți ale corpului, iar acum că știe cu ce boala se confruntă, de fapt, vedeta este foarte determinată să lupte împotriva ei.

Mai mult decât atât, Adda va începe un tratament care durează aproximativ un an și jumătate, iar potrivit medicilor, prima parte a acestuia este destul de dificilă, așa că artista a mărturisit că o perioadă se va retrage din spațiul public.

„Urmeaza o perioada de lupta si de tratament agresiv care dureaza in total un an si jumatate. Momentan sunt in pregatirea corpului pentru tratament. Si trag sa-mi duc la final o parte din proiecte si sa-mi onorez promisiunile. La inceperea tratamentului, ma voi retrage o perioada din spatiul public- emisiuni si aparitii, pentru ca prima tura e cea mai grea. Voi ramane aici, pe online si va voi tine la curent cand pot si cat pot. Va voi lasa si albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie. Planuiam o lansare aniversara cu concert. Mai ales ca voi implini 30 de ani. La jumatatea lui Martie va veni si noul single.”, a mai spus Adda în postarea pe care a făcut-o în mediul online.