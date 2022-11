Adela Popescu a plecat din nou de acasă, fără Radu Vâlcan. Doar fiul cel mic a însoțit-o: "Vă țin la curent"

In articol:

Viața Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan s-a schimbat radical de când au devenit părinți. Dacă înainte aveau mai mult timp liber și puteau să călătorească împreună, acum lucrurile au luat o altă întorsătură. Prezentatoarea TV și soțul ei sunt nevoiți să-și împartă responsabilitățile, astfel încât să nu își neglijeze nici cariera.

Așa au făcut și de această dată. Actrița a trebuit să plece din țară ca să filmeze pentru o campanie, iar Radu Vâlcan a rămas acasă, să aibă grijă de copii. Nu a fost și cazul mezinului, care și-a însoțit mama.

Adela Popescu și-a făcut bagajele și a plecat din țară, împreună cu fiul cel mic

Adela Popescu a postat recent, în mediul online, un scurt clip înainte de a pleca din țară. Actrița le-a dezvăluit celor de acasă că în următoarele zile ea și fiul ei cel mic vor fi în Atena, acolo unde aceasta va filma pentru o campanie importantă.

Din păcate, Radu Vâlcan și ceilalți doi copii nu i-au putut însoți. Prezentatorul doar și-a condus soția și băiețelul la aeroport: "M-am trezit de dimineață, am mers să-mi fac machiajul, încă mai am puțin. Am filmat pentru Revelion un moment super frumos cu Cabral și acum fuga-fuguța, am venit să fac bagajele, pentru că plec în Atena, împreună cu Adrian. Am câteva zile de filmare acolo pentru o campanie pe care o iubesc tare, tare mult. Vă țin la curent. Radu Vâlcan ne-a condus la aeroport.", a mărturisit Adela Popescu, pe contul personal de Instagram.

Nu doar Adela Popescu are parte de o mini-vacanță fără soțul ei. Și Radu Vâlcan a fost plecat, în urmă cu câteva săptămâni, tot în Grecia, pentru a urma un curs de navigație: "Soțul, împreună cu frații mei, au luat avionul spre Atena, să învețe să conducă bărci. Sunt multe de spus despre această idee. De exemplu, de unde până unde? Deci, sunt multe de spus, dar ce mi se pare mie esențial este că niciodată nu e prea târziu să-ți îndeplinești un vis.

Indiferent cât de inutil îți poate părea, mai ales acum, în economia vieții de familie în care, de regulă, totul se calculează după eficiență. Ce nu realizăm noi mai devreme este că un suflețel hrănit, mulțumit și fericit reușește să devină combustibil pentru toți din jur. Așa că eu sunt pentru. Doar că nu mai știu ce visuri am. Voi mai știți? Ce vis nu aveți timp și curaj să vă îndepliniți?" a scris Adela Popescu atunci, pe rețelele de socializare.

