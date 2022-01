Ce diferență de vârstă există între Adela Popescu și Radu Vâlcan? Nimeni nu ar fi crezut că îi despart atâția ani

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă. Cei doi au împreună trei copii și se înțeleg foarte bine, însă puțină lume știe că între ei există o diferență mare de vârstă.

Citeste si: Adela Popescu și Radu Vâlcan: „N-am mai făcut-o de mult!”. Cu trei copii, rareori au timp pentru ei! Ce au anunțat acum

Adela Popescu, mai mică cu 9 ani decât soțul ei

Adela Popescu și Radu Vâlcan au demontat mitul potrivit căruia o căsnicie nu poate avea succes din cauza diferenței mari de vârstă.

Actrița a dezvăluit că este cu 9 ani mai mică decât soțul ei, dar acest lucru nu îi împiedică să se înțeleagă de minune, căci a învățat să fie suficient de matură pentru a face față situațiilor problematice: "Eu am 35 și el 44. Eu am prins alte curente muzicale, de exemplu, dar zic că sunt suficient de matură ca să nu fie probleme între noi doi. Dar în general diferențele mari sunt problematice." , a declarat Adela Popescu, în cadrul emisiunii pe care o moderează.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Cum a știut Radu Vâlcan că Adela Popescu este aleasa?

Radu Vâlcan a povestit că Adela Popescu i-a atras atenția de prima oară când a văzut-o.

Prezentatorul TV a dezvăluit că se afla în Turcia, la filmări, atunci când actrița alerga în fiecare dimineață prin fața ferestrei lui. Bărbatul a fost atât de interesat de vedetă, încât ajunsese să îi învețe programul zilnic:

Citeste si: Adela Popescu, despărțire în lacrimi! I-a fost greu să ia decizia, dar nu a avut de ales: "Am plâns!"

La un moment dat am plecat, am filmat în Turcia, câteva săptămâni am filmat acolo, în fiecare dimineață alerga și Adela, și alerga pe acolo, prin fața camerei mele. Deja învățasem, stând atât de mult acolo, la ce oră iese, dacă nu iese atunci la alergat, sigur iese în următoarele 15 minute, adică îi știam tot programul.", a povestit Radu Vâlcan, în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Distribuie pe: