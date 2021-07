Adela Popescu, imagine absolut emoționantă cu toți cei trei băieți ai ei: „O combinatie de fericire”

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram] 13:32, iul 17, 2021 Autor: Madalina Kovacs

În urmă cu câteva zile, Adela Popescu făcea fericitul anunț, acela că ea și soțul ei, Radu Vâlcan, au devenit părinți pentru a treia oară, iar băiețelul lor a venit pe lume perfect sănătos. Pe chipurile lor se putea citi emoția, fericirea, dar și liniștea, căci totul s-a sfărșit cu bine, a decurs conform planului și nu au fost complicații.

A urmat după puțin timp un nou moment care le-a umplut inimile de fericire. Andrei și Alexandru și-au cunoscut fratele mai mic. Adela Popescu nu s-a putut abține să nu imortalizeze un moment așa de important și să nu scrie câteva rânduri pe rețelele de socializare.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Cum a decurs întâlnirea băieților mari ai Adelei Popescu cu mezinul familiei

Adela Popescu este genul de vedetă care își ține fanii de pe rețelele de socializare la curent cu toate schimbările care au loc în viața ei, atât pe plan profesional, dar și personal. Cum s-a retras de pe sticlă, după primul trimestru de sarcină pentru a se proteja de o posibilă infecție cu virusul SARS-CoV-2, blondina și-a ținut mai mult comunitatea la curent cu tot ceea ce s-a întâmplat în sarcina ei, dar și după ce a devenit din nou mamă.

Încă de la primele momente după ce a născut ea a ținut să vorbească cu internauții care așteptau cu sufletul la gură vești de la ea. Acum, ea și bebelușul au fost externați și a urmat un nou moment emoționant, întâlnirea lui Andrei și a lui Alexandru cu cel de-al treilea frățior. A fost de departe un moment unic și plin de dragoste încât Adela Popescu nu a putut să nu-l împărtășească și cu fanii de pe rețelele de socializare.

Alexandru și Andrei la primele interacțiuni cu mezinul familiei [Sursa foto: Instagram]

În descrierea imaginii, prezentatoarea TV a povestit că se bucură că a putut din nou să retrăiască un moment atât de frumos, cum este cel al nasterii.

„Era o combinatie de fericire, eliberare, reminiscente ale durerii, descarcare emotionala, recunostiinta, habar n-am. Am plans si cu el in brate. Si mi se parea cel mai frumos si minunat si bun. Radu a stat pe toata perioda asta in exteriorul spitalului impreuna cu fratii mei. Mi-a marturisit ca din clipa in care am ajuns la spital a fost foarte linistit avand totala incredere ca va fi totul foarte bine. Si a fost.

Las randurile astea aici necosmetizate, stiind ca peste ani ma voi intoarce la ele ca la o amintire foarte pretioasa careia nu vreau sa ii uit nicio "nuanta". Ma simt mai puternica acum si recunoascatoare ca am putut trai din nou miracolul nasterii in siguranta. Cu toate astea TOT ce conteaza e ca bebelusul e bine. Nu as fi ezitat nicio clipa sa fac cezariana daca exista macar un minim risc. Nu merita. Acum suntem acasa. Doamne ajuta! 😅😅😅 ”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.