Adela Popescu, reproșuri la adresa lui Radu Vâlcan. Ce s-a întâmplat la prima oră a dimineții: "Soțului meu nu i-a păsat. Foarte urât"

Adela Popescu se numără printre cele mai sincere persoane publice, iar cunoscuta prezentatoare TV își ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Motivul pentru care Adela Popescu a fost nervoasă pe Radu Vâlcan

Mai mult decât atât, vedeta a postat recent un mesaj pe Instagram, acolo unde s-a ”plâns” internauților că a fost deranjată de soțul ei, Radu Vâlcan, asta pentru că acesta a trezit-o din somn.

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt căsătoriți de ani buni, iar din relația celor doi au rezultat și trei copii, iar cei doi soți formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul monden, asta pentru că amândoi au intrat în sufletul fanilor săi prin prisma sincerității, dar și al umorului de care au dat dovadă de-a lungul timpului.

Ei bine, însă, așa cum Adela Popescu și-a obișnuit fanii, vedeta a fost sinceră pe Instagram și a mărturisit că soțul său a trezit-o din somn, motiv pentru care s-a enervat la culme pe acesta. Așadar, în spirit de glumă, cunoscuta prezentatoare TV a explicat că s-a supărat pe tatăl copiilor ei pentru că acesta și-a făcut duș din picioare, la prima oră a dimineții, iar zgomotul picăturilor de apă au deranjat-o, trezindu-se astfel din somn.

Adela Popescu, ceartă cu mama lui Radu Vâlcan! Soacra vedetei, deranjată de ce a văzut la TV: „Îmi spune că ne batem joc”

Cu toate acestea, tot într-o notă umoristică, Adela Popescu a mai spus că lui Radu Vâlcan nu îi pasă deloc de ea, asta pentru că ar fi trebuit să-și facă duș din genunchi, așa cum

face colegul de platoul al prezentatoarei, pentru a nu-și deranja soția.

„În această dimineață, soțul meu m-a trezit pentru că a făcut duș în picioare. Nu a făcut duș în genunchi, așa cum face, din grijă pentru somnul soției lui, colegul meu. Soțului meu nu i-a păsat că stropii care cad de sus mă vor trezi. #FOARTEURAT”, a fost mesajul postat de Adela.

De asemenea, Radu Vâlcan nu a rămas indiferent la ”acuzațiile” soției sale, așa că acesta a repostat mesajul Adelei Popescu și pe pagina lui de socializare, adăugând câteva semne de râs.

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au cumpărat un apartament la mare

În urmă cu doar câteva zile, Adela Popescu le povestea fanilor de pe Instagram că ea și soțul său au făcut o investiție de care sunt foarte mândri, mai precis, cei doi parteneri au achiziționat un apartament pe litoralul românesc. Ei bine, însă, prezentatoarea TV a dus o luptă grea de convingere cu tatăl copiilor ei, dar într-un final aceasta l-a convins pe Radu Vâlcan că este o investiție foarte bună.

Adela Popescu și Radu Vâlcan: „N-am mai făcut-o de mult!”. Cu trei copii, rareori au timp pentru ei! Ce au anunțat acum

„Am mai avut câteva argumente pe care noi, soțiile, știm să le oferim atunci când ne dorim ceva, atât de bune încât la vara știți unde ne gășiți. Proiectul este în Olimp. – da, are plajă privată. – da, are piscină. – nu știu dacă mai sunt apartamente disponibile, când am semnat noi nu mai erau foarte multe. – da, are parcare subterană. – da, se vede marea. Asta dacă nu eșți Radu Vâlcan și ti-e frică rău să te uiți în jos chiar și de la parter.? Dar asta cu etajul este o altă discuție despre care o să va povestesc într-un episod viitor”, a spus Adela Popescu pe Instagram.

