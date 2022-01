Investiția enormă pe care au făcut-o Adela Popescu și partenerul ei! Ce și-au achiziționat cei doi soți: „Mult timp Radu a crezut că glumesc”

In articol:

Recent, Adela Popescu a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram faptul că ea și soțul său au făcut o achiziție de care sunt foarte mândri, mai precis, un apartament pe litoral.

Ce argumente a adus Adela Popescu pentru a-l convinge pe soțul său că merită investiția

Ei bine, de precizat este că, blondinei i-a luat ceva timp până când să-l convingă pe partenerul ei că este o investiție foarte bună, însă, în cele din urmă, i-a reușit, așa că cei doi au semnat deja actele.

Adela Popescu se numără printre cele mai sincere vedete din showbiz-ul românesc, așa că pe pagina personală de Instagram, vedeta le-a povestit internauților cum a reușit să-l convingă pe soțul ei că merită această investiție care, fără doar și poate, a fost destul de mare.

Așadar, prezentatoarea TV a încercat să-i explice lui Radu Vâlcan că este minunat să aibă un loc al lor la mare, acolo unde să meargă alături de micuții lor, mai ales când este vară și e cald.

Ei bine, însă, în primă fază, Radu Vâlcan a fost destul de ”suspicios” privind acest aspect, dar în cele din urmă, Adela Popescu l-a convins că este de bun augur să-și achizițione un apartament pe litoral.

„Nu a fost chiar o ceartă, ci o discuție la intensitatea cuvenită, pe măsură deciziei ce trebuia luată. Ne luăm sau nu un apartament la mare!? Această era întrebarea. Mărturisesc că nici nu ne trecuse prin cap așa ceva, până când fratele meu ne-a povestit despre proiectul din Olimp. Mai mult în joacă, prin iulie, am mers la o discuție cu ei, la biroul lor de la mare. Tot eram pe litoral, șțiți cum e. Mi-a plăcut atât de tare proiectul, încât din ziua aceea am fost sigură că asta trebuie să facem, să luăm un apartament acolo. Am simțit, pur și simplu. Mult timp Radu a crezut că glumesc.

– Cum să luăm un apartament la mare? De ce?

– Cum de ce? Avem TREI copii. Cel puțin, cât sunt mici, e minunat să avem unde să mergem pentru aerosoli, apă, bălăceala, nisip, la trei ore cu mașină de casă. Nu vezi că, de regulă, reușim maxim o săptămâna într-o vacanță? De ce să nu prelungim starea asta estivală cât mai mult?!

– Și, dacă din cauza asta nu o să ne mai vină să călătorim?

– Sincer, crezi că se va întâmplă așa ceva?! Ba eu spun că o să vedem marea mai mult că niciodată. Din călătorii și din balconul nostru.? În weekendurile în care ai chef, pac, te urci în mașină și dai o fugă la mare. La casa ta. Schimbi decorul. Chiar și iarna. Ca să nu mai spun că îl poți închiria în perioadele în care nu vrei să mergi acolo”, a fost discuția celor doi soți.

Cei doi soți au semnat deja actele

După discuțiile lungi pe care cei doi soți le-au avut, în cele din urmă au ajuns la concluzia că merită această investiție, așa că Adela Popescu și Radu Vâlcan au semnat deja actele pentru apartament. Așadar, în aceeași postare, prezentatoarea TV le-a povestit internauților că vor avea loc de parcare, piscină privată, iar de la balconul locuinței se vede chiar și marea.

„Am mai avut câteva argumente pe care noi, soțiile, știm să le oferim atunci când ne dorim ceva, atât de bune încât la vara știți unde ne gășiți. Proiectul este în Olimp. – da, are plajă privată. – da, are piscină. – nu știu dacă mai sunt apartamente disponibile, când am semnat noi nu mai erau foarte multe. – da, are parcare subterană. – da, se vede marea. Asta dacă nu eșți Radu Vâlcan și ti-e frică rău să te uiți în jos chiar și de la parter.? Dar asta cu etajul este o altă discuție despre care o să va povestesc într-un episod viitor”, a mai spus Adela Popescu pe Instagram.

