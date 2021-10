Adela Popescu și Radu Vâlcan, momente de maximă tensiune în avion: „La o oră după decolare, din cauza unei urgențe medicale...”

In articol:

În urmă cu doar o zi, Adela Popescu anunța cu multă fericire că soțul ei, Radu Vâlcan, i-a pregătit un cadou inedit cu ocazia zilei ei de naștere. Acesta urma să o ducă la Roma, iar prezentatoarea TV era extrem de încântată și abia aștepta să ajungă în Italia.

„Ma duce, ma, la Roma de ziua mea! Ca altfel jar manca :)”, a dezvăluit pe Instagram prezentatoarea TV.

Iată, totuși, că vacanța lor a fost ruinată. Erau la doar un pas să ajungă acolo unde și-au propus, dar în avionul care îi ducea în Roma s-a instalat panica! Aceștia au aterizat de urgență în România, la doar o oră de la îmbarcare. Iată motivul!

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu: „A proape am pupat pământul ca sunt în siguranță ”

Prezentatoarea TV este extrem de transparentă cu fanii de pe rețelele de socializare și nu trece o zi fără să nu le povestească tot ceea ce se întâmplă atât pe plan personal, dar și pe plan profesional. În urmă cu doar câteva momente, prezentatoarea TV a dezvăluit că a trecut printr-o sperietură soră cu moartea.

Adela Popescu are frică de zbor și de fircare dată când se urcă în avion o face cu inima strânsă, iar evenimentul care s-a petrecut în timp ce se afla în aeronavă alături de soțul său i-a făcut tensiunea să crească.

Ea și soțul ei urmau să meargă în Roma pentru a sărbători ziua de naștere a blondinei, dar planurile le-au fost date peste cap. La scurt timp de la îmbarcare, avionul a fost nevoit să se întoarcă pe aeroportul din România, din cauza unui pasager care avea o urgență medicală.

Radu Vâlcan a încercat să-și convingă soția că nu este nimic în neregulă cu aeronava și vor ajunge în deplină siguranță în țară. Aceasta spune că a renunțat complet la ideea de a merge în vacanță, iar cum a ajuns acasă s-a consolat cu mâncare cu specific italienesc și un pahar de prosecco.

„Nu, nu am mai ajuns la Roma. La o ora dupa decolare, din cauza unei urgente medicale, a trebuit sa ne intoarcem pe aeroport. Voi stiti ca mie imi e frica sa zbor iar starea de panica provocata de ceea ce s-a intamplat m-a facut sa imi doresc sa cobor din avion.

Sigur ca Radu a incercat sa imi explice ca persoana cu probleme e pe maini bune acum, ca nu e vorba de nicio defectiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip sa ma convinga. Probabil am facut un atac de panica si toate imi pareau "semne". Cei care ati trecut printr-unul stiti probabil cum deformeaza realitatea. In fine... am ajuns acasa, am comandat mancare italieneasca, prosecco si aproape am pupat pamantul ca sunt in siguranta. 😬 Acum, intrebarea mea e, voi ce ati fi facut? V-ati fi continuat zborul sau ati fi coborat?”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare în urmă cu câteva momente.

