Ce vedete din România au fost infectate până acum cu COVID-19. Vedetele au povestit ce simptome au avut

Pandemia

Adela Popescu infectată cu COVID-19. Cum se simte prezentatoarea tv

de Coronavirus a schimbat viețile tuturor și virusul COVID-19 nu a iertat pe nimeni indiferent de funcție sau statut. Mai multe vedete din România au fost infectate cu COVID-19 și au făcut mărturisiri despre simptomele pe care le-au avut.

Adela Popescu[Sursa foto: Facebook]

Printre vedetele din România infectate cu COVID-19 se află și Adela Popescu. Prezentatoarea tv este izolată în casă și a mărturisit că poartă mască pentru a nu-i da virusul și bebelușului său.

„Am avut primele două zile în care mi-a fost foarte rău! Trebuie să stau în continuare cu mască în casă. Încerc să-l protejez pe micuț, el nu are nici un simptom. Doar afară din curte o dau jos. Ieri, m-am simțit mai bine. Azi parcă mă mai încearcă ceva, adică simt că virusul e încă pe acolo. Ceilalți doi băieți sunt la bunici, ei sunt negativi amândoi.

La mine îngrijorarea încă există! Mi-e frică să nu se îmbolnăvească alți membri ai familiei. Am deja o stre de paranoia! Mi-a revenit pofta de mâncare, nu am avut în primele două zile.

Noroc cu micuțul, îmi ocupă timpul și uit. Am avut nopți în care nu am dormit deloc! Simt o oboseală profundă, dar nu pot să dorm.

Am avut o zi în care picam pe jos de oboseală. Te încearcă și un sentiment de anxietate. Țin permanent legătura cu medicii să-mi spună dacă e nevoie să merg la spital. Fiecare simptom vine împreună cu o panică mare !Nu e o simplă răceală! Te deprimă boala asta. Eu sunt un caz fericit. Au fost doar două zile grele. Lucrurile merg spre bine acum ”, a spus Adela potrivit stirileprotv.ro.

Florin Ristei, nevoit să lipsească din emisiune după ce s-a infectat cu COVID-19

Florin Ristei[Sursa foto: Facebook]

Cântărețul a povestit pe Instagram despre starea sa de sănătate.

„Că tot erați curioși de ce nu am mai apărut la Neața cu Răzvan și Dani, de ce nu am mai apărut, dacă m-au dat afară. Sunt bine, mă întorc săptămâna viitoare. Am agățat un pic de COVID de câteva zile, de vreo nouă. Sunt bine”, a anunțat Florin Ristei, pe InstaStory.

Adelina Pestrițu a ajuns la spital, după ce a fost infectată cu COVID-19

Adelina Pestrițu[Sursa foto: Facebook]

Printre vedetele infectate cu COVID-19 s-a aflat și Adelina Pestrițu. Vedeta spune că a luat virusul de la o persoană care nu știa că este infectată. Ea a decis să se testeze după ce nu a mai avut miros.

„N-am ştiut că persoana respectivă este infectată cu Covid, eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust şi fără miros, mâncam o ciocolată şi efectiv nu mai aveam niciun gust, nu înţelegeam de ce simt ca şi cum aş mânca hârtie. Am venit, mi-am făcut testul, am aflat că este pozitiv, deocamdată starea mea de sănătate este bună. Şi vreau să vă mai spun un lucru, ce situaţie...îmi este teamă pentru mine şi pentru ai mei, dar eu am mare încredere că totul va fi bine. Purtăm mască în continuare, da?”, a scris ea pe Instagram, după ce s-a infectat cu COVID-19.

Virusul l-a băgat în spital pe Marcel Pavel, anul trecut

Marcel Pavel[Sursa foto: Facebook]

Cântărețul Marcel Pavel a fost diagnosticat cu coronavirus, anul trecut, și internat la Institutul "Matei Balş".

"În ultimile zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și a întreg personalului Institutului "Matei Balș" am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune! Mă plec în fața acestor eroi pentru priceperea, gesturile și eforturile extraordinare ale medicilor, asistentele medicale, infirmierelor a Institutului "Matei Balș"", a scris artistul anul trecut.

Liviu Vârciu s-a infectat cu COVID-19 chiar de Crăciun

Liviu Vârciu[Sursa foto: Facebook]

Liviu Vârciu a anunțat în preajma sărbătorilor de iarnă că a fost depistat pozitiv pentru Covid-19. Vârciu și-a început mesajul prin a le ura tuturor fanilor săi un Crăciun fericit, însă urarea s-a transformat imediat într-o dezvăluire neașteptată.

„Crăciun fericit dragilor să fiți sănătoși că e cel mai important și dacă vine Moș Crăciun la voi și-l vedeți să-i spuneți să nu vină la mine. Sunt izolat! Da, l-am luat! Trebuie să știi când să faci Covid, nu așa. L-am luat fix de Crăciun”, a anunțat Liviu Vârciu pe contul său personal de Instagram.

„E bine ca nu imi mai bat capul cu Moș Crăciun, că n-are cum să vină. Îi e frică să nu se îmbolnăvească. Sunt bine, sunt sănătos, am capul un pic greu, dar oricum îl am mare. Vă pup, vă iubesc. Să aveți sărbători liniștite, fericite și purtați mască, că e groasă. Acum de sărbatori e groasă”, a mai glumit Vârciu.

Emily Burghelea s-a infectat cu COVID-19, anul trecut în decembrie

Emily Burghelea[Sursa foto: Facebook]

Fosta asistenta TV s-a infectat cu noul coronavirus în luna decembrie. Ea a avut simptome de răceala și a decis să facă testul.

„Eu sunt pozitivă și sunt carantinată. Nu am luat în seamă mesajele de la Ministerul Sănătății. Mesajele și mail-urile pe care le-am primit nu au făcut decât să ne bulverseze și să ne scoată din ritm. Am trecut prin niște stări de confuzie destul de neplăcute. (…) Am avut simptome destul de ușoare din fericire. Ieri m-am simțit destul de slăbită, dar astăzi sunt mai bine.(...) Luăm suplimente și facem tot ce este nevoie ca să ne revenim cât mai repede”, a declarat Emily Burghelea pentru Fanatik.ro, în luna decembrie.