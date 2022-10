Adela Popescu și Radu Vâlcan, ultima îmbrățișare înainte ca prezentatorul TV să plece de acasă: „Sunt multe de spus”

In articol:

Adela Popescu se numără printre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Astfel, blondina păstrează legătura cu admiratorii ei prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu fanii atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Adela Popescu a făcut un anunț surprinzător pe Instagram, mai precis că soțul ei, alături de frații săi, pleacă în Grecia pentru a învăța să conducă bărci, un vis pe care doreau să-l îndeplinească de multă vreme.

În acest sens, cunoscuta prezentatoare TV i-a încurajat pe fani să facă ceva pentru a-și îndeplini visul, mai ales că niciodată nu este prea târziu pentru acest lucru.

„Poza din fata casei inainte sa plece spre aeroport. Sotul, impreuna cu fratii mei, au luat avionul spre Atena sa invete sa conduca barci. Sunt multe de spus despre aceasta idee. De exemplu, de unde pana unde?

Deci, sunt multe de spus, dar ce mi se pare mie esential este ca niciodata nu e prea tarziu sa-ti indeplinesti un vis. Indiferent cat de inutil iti poate parea, mai ales acum, in economia vietii de familie in care, de regula, totul se calculeaza dupa eficienta.

Ce nu realizam noi mai devreme este ca un sufletel hranit, multumit si fericit reuseste sa devina combustibil pentru toti din jur.

Asa ca eu sunt pentru. Doar ca nu mai stiu ce visuri am. Voi mai stiti? Ce vis nu aveti timp si curaj sa va indepliniti?”, a scris Adela Popescu, în dreptul imaginii cu Radu Vâlcan.

„Sunt curioasă cum e în țările nordice”

Adela Popescu susține că este tare fericită că trăiește în România, iar casa pe care o are împreună cu Radu Vâlcan este cel mai valoros lucru, însă cu toate acestea, prezentatoarea TV visează ca, la un moment dat, să își permită să se mute câte două luni într-o altă țară.

”Sunt fericită că trăiesc în România, însă visul meu este ca, la un moment dat, să ne putem permite să ne mutăm câte două luni în altă țară. Sunt curioasă cum este în țările nordice”, a declarat Adela Popescu, pentru Viva.ro.