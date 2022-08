Adela Tecuceanu a spus tot! Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”, mai sinceră ca niciodată: „Nu am fost conștientă de atuurile mele”

In articol:

În perioada în care a fost concurentă la „Bravo, ai stil!”, Adela Tecuceanu a fost una dintre cele mai iubite aspirante la titlul de „cea mai stilată femeie din România”.

Chiar dacă nu a câștigat, Adela a fost una dintre finaliste și s-a bucurat de un val imens de aprecieri din partea fanilor emisiuni, și nu numai.

Adela Tecuceanu, despre momentele emoționante din viața ei

Cât timp a fost în fața camerelor de filmat, Adela a reușit să îi cucerească pe jurați, în special pe Maurice Munteanu, care a numit-o „muza” lui.

Acum, Adela s-a dezvoltat și mai mult. Fosta concurentă cucerește la fiecare apariție și, chiar dacă s-a retras în mare parte de pe social media, aceasta se descurcă mai bine ca niciodată.

„Nu m-am simțit niciodată o "femme fatale" deși cu ghilimelele de rigoare asta transpir prin toți porii. M-aș descrie ca fiind o femeie extrem de pasională care se implică foarte mult emoțional în tot ceea ce face, o perfecționistă, iar la 5 ani după experiența Bravo, ai stil! sunt mama unui băiețel de un an și șapte luni, o experiență care m-a desăvârșit ca femeie, sunt mai echilibrată, motivată ca niciodată și cred că asta a fost pentru mine o provocare care m-a ajutat să îmbin rațiunea cu emoționalul, lucru pe care înainte nu îl puteam facem.”, a declarat Adela Tecuceanu pentru Kanal D.

După ce a ieșit din lumina reflectoarelor, Adela s-a reorientat în carieră iar acum s-a reprofilat în totalitate. A lăsat Capitala și s-a întors la origini iar fosta finalistă nu pare să regrete acest lucru.

„Pe lângă faptul că sunt mama lui Dima și chiar daca pe profilul meu de pe Instagram nu am mai fost activă, mă ocup de promovarea unui spital privat de chirurgie estetică din Craiova și al unui cabinet de medicină dentară, iar acum sunt hotărâtă să fac asta și pentru mine și sunt hotărâtă să ajung acolo unde îmi este locul. Cu siguranță Bravo, ai stil! a fost o rampă de lansare, nu mă așteptam să am acel boom de imagine. Niciodată nu am fost conștientă de atuurile mele chiar daca de mică m-am simțit cumva extrem de specială și în multe momente care s-au desfășurat în emisiune, cred că le-am repetat cumva inconștient cu mult timp înainte de a ajunge în acel context favorabil, dar un moment pe care l-am speculat cu mult timp înainte și am simțit că urma să vina, cum simt că va veni și acum cu un upgrade de "femme fatale", cred că va fi ceva mai grandios. Iar un alt moment a fost nașterea lui Dima când am ales conștient să renunț la tot ce îmi oferise Bucureștiul și experiență și să vin în orașul natal și să reiau job-ul de la radio pentru că în continuare lucrez la radio și să mă hotărăsc să îmi fac o familie și să am un copil”, a mai spus Adela pentru Kanal D.

„Niciodată nu am fost conștientă de atuurile mele" [Sursa foto: Instagram]

Adela, o mamă singură dar fericită

Pe lângă frumusețea ei aparte, Adela mai are un foarte mare atu: este foarte curajoasă. Aceasta a decis să fie o mamă singură și să își crească fiul în cel mai frumos mod posibil. Adela spune că nu regretă cu nu are o familie tradițională și crede că poate să îi ofere copilului ei tot ce au și ceilalți.

„Un alt moment definitoriu a fost când am hotărât să mă desprind de ce înseamnă familie tradițională, să iau viața în piept ca o femeie singură cu un copil, mamă singură, o etichetă destul de des stigmatizată așa și să fiu eu până la capăt și să înțeleg că indiferent ce am fost învățați de mici sau cum am perceput noi viața în prezent, daca ne găsim în prezent într-o situație unde nu mai putem să evoluam ca indivizi unde nu ne mai putem încerca bateriile de acolo și doar ne consumă și nu ne mai lasă să fim noi și devenim propriul compromis în propria viață. Toate acestea influențează dezvoltarea și evoluția propriului copil și acesta a fost ultima treaptă pe care a trebuit să urc pentru a fi eu și a-mi găsi puterea din mine.”, a mai spus Adela.