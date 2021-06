Adelina Damian, adevărul despre scandalurile din echipa Războinicilor: "Nu eram acești prieteni care ar fi făcut orice..." EXCLUSIV

In articol:

Războinica Adelina Damian a vorbit despre certurile din echipa Războinicilor, după ce a fost eliminată de la Survivor România 2021.

Adevărul despre certurile dintre Războinici

Certurile din ultima perioadă și discuțiile despre alinața dintre ea și Maria nu i-au adus rezultate prea bune Adelinei Damian.

Fosta concurentă susține că Războinica trebuia să își cântărească mai bine cuvintele, înainte de a le spune băieților.

"I-am zis Mariei ca am inteles că a vrut sa isi exprime părerea, dar a fost prea impulsiva si nu stie sa isi cantareasca cuvintele. Dca le-ar fi spus băietilor intr-un alt mod, nici ei nu ar fi reactionat cum au reactionat. Dar toate se intampla cu un motiv. Mie imi pare rau ca s-a intamplat inainte sa plec eu, pentru ca a parut ca vreau eu sa fac show. Eu am incredere in mine ca om, doar ca am invatat sa fiu si foarte realista. Survivor inseamna parte sociala, trasee si un show tv. Eu pe traseu nu eram mai buna decat ei. Cel mai urat mi s-a parut cand oamenii erau slabi din punct de vedere sportiv si jucau cartea scandalului. Si mi-a parut rau ca a parut ca eu am inceput scandalul la final. Au fost multe lucruri pe care cred ca baietii o sa le regrete cand se vor intoarce", a declarat Adelina Damian, în exclusivitate pentru WOWbiz.

În continuare, Adelina a dezvăluit în exclusivitate pentru WOWbiz faptul că se bucura extrem de tare că Andrei a ieșit favoritul săptămânii și înțelege cu adevărat cum se desfășoară acest show de televiziune.

"Ma bucur ca a iesit favorit Andrei pentru ca s-a confirmat ceva. Eu am lucrat cinci ani in televiziune, inteleg cum se mananca lucrurile si am incercat sa le explic ca e un show tv, trebuie sa vorbeasca, sa isi spuna parerea, pentru ca au nevoie de voturi. S-a dovedit acum, cand a fost conflictul asta si l-am auzit pentru prima data vorbind si pe Andrei si spunandu-si parerea si a iesit favorit. Eu incercam sa le spun ca cel care castiga Survivor trebuie sa isi asume si partea sportiva si partea sociala si partea de show", ne-a declarat Adelina.

"Daca am fi evitat conflictul poate am fi castigat"

Maria a fost extrem de afectată de faptul că Adelina a părăsit Survivor România. Ba chiar mai mult, uitându-se în trecut, Războinica susține că ar fi trebuit să evite conflictul cu băieții.

"Mariei i-a parut mai rau ca plec decat mi-a parut mie, era foarte trista ca voi pleca. Asta i-am si spus, ca daca am fi evitat conflictul poate am fi castigat a doua imunitate si ar fi plecat cineva de la Faimosi. Cred că ar fi fost in interesul meu sa fie echipa ok, ca sa avem o sansa sa castigam. La a doua imunitate s-a vazut ca pe Andrei l-a afectat. Nu era chiar atat de roz totul, nu eram acesti prieteni care ar fi facut orice unul pentru celalalt. Regret ca am lasat-o pe Maria sa duca discutia asa cum s-a dus si a picat ea foarte prost. Fata asta merita s fie in finala, este extraordinar de buna pe traseu. Daca nu ar fi deschis gura, ea nu ar fi fost nominalizata.

Eu am avut o discutie cu Maria si am decis ca la traseu vom sustine baietii, indiferent de orice. Ea le-a spus baieilor ca sunt lasi, ei nu au incercat sa argumenteze nimic, au inceput sa ne reproseze. Ei au spus ca am reactionat ca niste copii. Ar fi putut sa le spuna Faimosilor sa plece si sa avem o discutie privata. Le-a placut si lor conflictul, ca au venit Faimosii si bagau batul prin card si ii sustineau. Marius a spus ca vrea sa ii dea o lectie Mariei, pentru ca el a fost mereu cu ea pe traseu. Ea la ceremonie a spus ca ne vom sustine, dar cand s-a jucat primul punct Marius a spus ca nu mai vine si m-am dus sa o sustin eu. Am trecut bine cu totii prin acel moment, ma asteptam sa fie mai rau. Băietii se vorbisera, facusera ca o alianta sa nu ne sustina pe noi", a mai spus Războinica.