A fost nebunie pe pagina de socializare a lui Carmen Harra, după ce aceasta a postat o poză cu ea în costum de baie.”Am curaj să pun poza de la piscina mea azi, deși am 65 de ani. Mă condamnați ? Generația fără implanturi și falsuri”,a scris Carmen Harra în dreptul fotografiei respective.

Unii au criticat-o pe celebra prezicătoare pentru faptul că a postat o astfel de poză la vârsta de 65 de ani, dar cei mai mulți au apreciat atât îndrăzneala acesteia, dar și modul în care arată la vârsta ei. (Cum și-a schimbat Carmen Harra locuința luxoasă din SUA)

Carmen Harra a spus cât de mult a slăbit de fapt în pandemie

Tocmai pentru că a fost atât de contestată respectiva fotografie, Carmen Harra a vrut să explice motivul pentru care a postat-o pe pagina ei de socializare.

”Lumea s-a îngrășat în pandemie, eu am reușit să slăbesc cât nu putusem într-un an. Am reușit să ajung la greutatea pe care o aveam la douăzeci și ceva de ani, după multă vreme, pentru că mă îngrășasem extraordinar când s-a îmbolnăvit soțul meu, emoțional. Mâncam de supărare și mă îngrășasem enorm! (Vezi si cum a prevestit Carmen Harra moartea soțului ei)

Am avut satisfacția că acum corpul și-a revenit incredibil și mi-am făcut o poză în costum de baie. Am vrut să arăt că dacă slăbim, dar facem exerciții, ne putem păstra tonusul muscular. Eu merg la clase de dans, de zumba, fac sport. Totul vine de la starea sufletească, de la iubire. Când gândești rău de semenul tău, la nivel celular se produce o degenerare, iar oamenii care gândesc rău îmbătrânesc prematur, sunt ridați”, a explicat Carmen Harra motivul pentru care a postat pe pagina sa de socializare o fotografie cu ea în costum de baie.