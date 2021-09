Adelina Pestrițu e periculoasă de câte ori iese din casă! Imagini de infarct cu vedeta mulată toată la cumpărături. Cum a putut să se îmbrace pentru o repriză de cărat sacoșe și baxuri de apă!

In articol:

Adelina Pestriţu este una dintre cele mai iubite vedete din România, mărturie stând milioanele de urmăritori pe care frumoasa brunetă îi are pe reţelele de socializare.

Unde mai pui faptul că la fiecare fotografie postată pe Internet obține zeci de mii de aprecieri, dar și sute de comentarii?! Ei bine, și putem spune cu mâna pe inimă că internauții chiar au ce să vadă la frumoasa brunetă.

De când a renunțat la televiziune, Adelina Pestrițu parcă a înflorit. E ca vinul bun... cu cât trec anii, cu atât e mai gustos. Diva se ocupă azi de afacerea sa, dar și de educația fiicei sale. Însă, fosta prezentatoarea de televiziune reușește să își facă timp și pentru ea. De cele mai multe ori, este atentă la ceea ce mănâncă și chiar este adepta unui stil de viață cât mai sănătos.

Rezultatele obținute în sala de fitness nu au încetat să apară, întrucât soția lui Virgil Șteblea are un corp de zeiță.

Un adomen perfect, picioare și brațe tonifiate, iar orice piesă vestimentară pe care o pune pe ea arată senzațional!

După mai multe minute petrecute în magazin, vedeta a ieșit cu brațele pline și și-a dus cumpărăturile în mașina sa de lux, un Porche Cayenne, prețul unei asemenea mașini putând ajunge până la 80.000 de euro, și chiar mai mult în funcție de dotări.

Cum a slăbit Adelina Pestrițu 14 kilograme în 3 luni

cu ceva vreme în urmă, Adelina a povestit că în perioada în care a fost însărcinată cu Baby Zeny s-a îngrășat 14 kilograme. Imediat după ce a adus-o pe lume pe fetița sa, acesta a „inventat" vestita SOMODIETA, regimul care a ajutat-o să topească tot plusul.

Regimul acesta a făcut minuni, întrucât a reușit să scape de kilogramele în plus în doar 3 luni.

„Somodieta este dieta pe care am inventat-o fix de nevoie, după o perioadă de 9 luni în care am acumulat 14 kilograme. Sunt o fire ambițioasă și îmi doresc să se întâmple totul bătând din palme. Mă tot gândeam ce dietă să țin. Am tot căutat pe internet, dar nimic nu m-a satisfăcut. Și am zis așa: dacă vreau să slăbesc, trebuie să aleg din tot meniul meu, un aliment pe care îl pot consuma zilnic, până slăbesc.

De ce zilnic? Pentru că știu de foarte mult timp că organismul nu mai răspunde atunci când îi dai același meniu. Nu-și mai face rezerve pe coapsele noastre. Astfel, pentru că-mi place foarte mult somonul, m-am hotărât să încep un regim împotriva kilogramelor, bazat în mare parte pe somon', povestea Adelina Pestrițu.