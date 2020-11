Adelina Pestrițu, extrem de provocatoare pe Instagram! S-a fotografiat doar într-un prosop: „O baie fierbinte!”

Adelina Pestrițu, extrem de provocatoare pe Instagram [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmărite femei din România. Bruneta le oferă foarte multe sfaturi fanilor ei, pentru care creează în fiecare zi conținut pe pagina sa de Instagram. Vedeta este foarte deschisă și împărtășește diferite ipostaze din viața și familia ei cu internauții. Recent, influencerița a postat mai multe fotografii extrem de atrăgătoare.

Citeste si: Cum își surprinde Adelina Pestrițu soțul în dormitor. Ce imagini a postat vedeta din patul conjugal

Citeste si: Abia acum începe războiul: Trump apare la TV. Panică mare printre Democrații din America! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: Adelina Pestrițu, schimbare neașteptată de look! Cum arată vedeta cu părul blond platinat: „Îți vine ca o mănușă!”

Adelina Pestrițu s-a fotografiat doar într-un prosop de baie și le-a dar fanilor mai multe idei de planuri pentru acest weekend. „🤍 Cateva tips-uri de relaxare pentru weekend:

1. O baie friebinte, scrub si uleiuri esentiale.

2. Netflix -un serial captivant. Recomand “Dynasty”, “Casa de Papel”, “The Crown”, “The Island”.

3. O cafea aromata savurata in liniste sau un ceai fierbinte🌴

4. Muzica: Jazz & Chill Out

5. Lumanari si betisoare parfumate

Enjoy your weekend 🌬”, a scris Adelina Pestrițu, pe Instagram.

Fotografia postată de Adelina Pestrițu[Sursa foto: Instagram]

Adelina Pestrițu se întoarce în televiziune? „Mi-ar plăcea să merg de drag la muncă”

Diva a vorbit în cadrul unui interviu despre întoarcerea în televiziune. De mai mulți ani, Adelina Pestrițu a schimbat televiziunea pe activitatea în online. Ce spune bruneta despre această schimbare din viața ei?

„Mi-ar plăcea să merg de drag la muncă, aşa cum o fac zilnic în business- ul meu şi să ştiu că sunt implicată într- un proiect care are o eticheta pozitivă. De când am dat televiziunea pe activitatea online am primit multe oferte să revin, însă nu m-am putut sincroniza cu propunerile, pentru că fie îmi ocupau prea mult timp şi mă distrăgeau de la online, fie nu erau formate care să mă reprezinte”, a spus Adelina Pestrițu. Citește continuarea AICI.