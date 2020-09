In articol:

Adelina Pestrițu, mărturisiri cutremurătoare din perioada de izolare

Adelina Pestrițu a fost infectată cu coronavirus, după ce a intrat în contact cu un apropiat, care se pare că era, la rândul lui, infectat cu COVID-19. Vedeta și-a terminat de curând tratamentul, iar astăzi a făcut dezvăluiri neașteaptate din perioada de izolare. Adelina a suferit cel mai mult pentru că nu a putut să fie alături de fetița ei, dar și de Virgil, soțul ei. Zeny și bunicii se aflau toți trei în izolare, iar Virgil, soțul vedetei, se afla singur, tot în izolare. Adelina a fost internată, iar astăzi a povestit cu lux de amănunte despre clipele grele prin care a trecut.

”Noaptea de 1-2 septembrie… confirmata pozitiv de Covid19. Parchez masina in curtea Spitalului Militar ROL 2, acolo unde mi s-a facut si testul si unde ma asteapta un medic echipat conform protocolului. Imi bate in geam si imi face un semn sa-l deschid. Inima o ia la goana si ma simt de parca as merge la taiere. E noapte si un cadru sinistru. Ce caut eu aici? Vreau langa Zeny si Virgil, acasa, sa ne imbratisam de noapte buna. Mi se impreuneaza lacrimile in masca de pe fata cu gandul la frica de necunoscut si la faptul ca, pentru nu stiu cat timp, ma despart de copilul meu si de toti cei dragi mie. Oare ma voi intoarce sanatoasa acasa sau se va intampla ceva rau cu mine? In mintea mea un milion de intrebari fara raspuns. Ma preia si il urmez in cortul unde mi se fac analize, EKG si radiografia pulmonara. Nimeni nu-mi da de inteles care sunt rezultatele, ce urmeaza sa se intample si daca ma voi vindeca. Incerc sa le citesc privirile, dar nu trec dincolo de lacrimi. Fac ce mi se spune, fara sa deranjez. Il vad pe Virgil cum imi lasa un bagaj mic la bariera, fara sa am voie sa-l ating sau sa ma apropii de el. Imi face cu mana si ramane uitandu-se lung. Sunt condusa catre rezerva si mi se prezinta protocolul. Ma asez pe pat cu trolerul in fata si ma uit in gol. Telefonul imi suna ca la nebuni. Nu stiu daca vreau sa fug sau sa intru in pamant de spaima”, a scris Adelina, într-un articol, pe blogul ei.

Adelina Pestrițu s-a vindecat de coronavirus

Adelina Pestrițu a explicat pas cu pas fiecare zi prin care a trecut, fiind infectată cu COVID-19 si izolată, departe de cei dragi. Vedeta și-a respectat tratamentul timp de 14 zile, făcând niște injecții în burtă, care au ajutat-o să-și revină. De altfel, Adelina povestește cum și-a pierdut gustul și mirosul sau cum au apărut durerile musculare.

”Astazi trebuie sa incep tratamentul de una singura, dar mai aman momentul injectarii. Mi-e frica de ace si vreau sa nu ma gandesc la asta. Ma pierd in conversatii cu familia si cei dragi. Caut ceva de mancare si imi dau seama ca cineva ar trebui sa mearga la cumparaturi in locul meu. Imi sun prietenii si, in cateva ore, primesc tot ce am nevoie la usa. Fara pofta de mancare, ma fortez totusi sa mananc ceva, ca sa-mi iau pastilele care sunt foarte puternice. Ma tot uit la cele 9 injectii si nu-mi vine sa ma ating de ele. Imi sun prietenii de nadejde, sa-mi iau incurajarile de la ei. Dupa un timp, cu miscari rapide, care nu-mi lasa prea mult timp de gandire la dispozitie, iau seringa si o infig in burta”, a continuat Adelina.

Adelina Pestrițu, mărturisiri cutremurătoare din perioada de izolare

Adelina a fost șocată în momentul în care a lipsit o perioadă după rețelele de socializare și a primit diverse mesaje, oamenii întrebându-se dacă a murit.

Adelina Pestrițu, mărturisiri cutremurătoare din perioada de izolare.

În ultima zi de tratament, Adelina abia aștepta să ajungă acasă, la familia ei, însă nu înainte să repete testul. Așadar, și-a făcut testul, din nou, după care a așteptat cu nerăbdare revederea cu cei dragi. ”Astept emotionata rezultatul testului si butonez telefonul cu o stare usor agitata, miscand nervos si inconstient din picior. Suna telefonul. Reprezentantul DSP cu care am tinut legatura in tot acest timp si care a fost atat de amabil. Gata!! A iesit negativ!!!”, scrie vedeta.

Rezultatul testului COVID-19 Adelina Pestrițu