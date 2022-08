Adevăr sau minciună? Daniel Onoriu, un nou anunț despre divorț: "Tot ce am făcut a fost ca să scap de acuze, a fost real motivul"

In articol:

Daniel Onoriu șochează din nou! La aproape două săptămâni de când a recunoscut că așa-zisul divorț a fost doar o strategie de marketing, pentru a fi în centrul atenției, pilotul a făcut unu nou anunț legat de despărțire.

De data aceasta, susține el, totul ar fi real!

Daniel Onoriu, un nou anunț despre divorț

Daniel Onoriu a transmis prima oară că divorțează de soția sa pe 20 august, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare. Ulterior, însă, pilotul de curse a dezvăluit că totul a fost o înscenare, pentru a atrage atenția presei.

Daniel Onoriu și soția lui [Sursa foto: Facebook]

Isabela, partenera lui, nu s-a arătat deloc încântată de "strategia" bărbatului, mai ales că subiectul a fost intens discutat în mediul online. Acum, Daniel Onoriu a făcut un nou anunț legat de despărțire. Chiar dacă fanii sunt convinși că este vorba despre o altă farsă, el spune că de data aceasta totul este real: "Am fost părăsit! Tot ce am făcut cu ceva timp în urmă a fost o idee venită pe moment ca să scap de acuze. A fost real motivul divorțului, dar am încercat să-l ascund, creând o scăpare. Dragilor, sunt un fost păcătos, plin de gagici în trecut, care a fost înșelat de fosta dar a și înșelat și a durut atât de tare, încât mi-am spus că nu o voi face niciodată. Soția mea actuală nu mă iubește, nu apreciază gesturi și cel mai dureros e că nu vrea să-mi facă un copil măcar.

Voi o să spuneți așa cum ați mai spus, "te iubește domne", dar eu vă spun că am niște simțuri pe care le-am dezvoltat când eram copil printre tot felul de băieți de cartier și când simt, eu simt. Urmează divorțul! Nu știu dacă mă voi mai căsători vreodată, dar cu siguranță o să-mi fac o iubită care să mă merite și care să mă iubească. Nu vă dau mai multe detalii, dar o să am grijă de ea oferindu-i tot ce își dorește, când o să am și îi doresc tot binele din lume și să fie fericită.(...) Nu a fost să fie, eu m-am străduit, dar fără niciun rezultat.", a scris Daniel Onoriu, pe contul personal de Facebook.

Daniel Onoriu și soția lui [Sursa foto: Facebook]

"Isabela a fost nemulțumită, nu prea i-a plăcut"

Daniel Onoriu dezvăluia, în urmă cu câteva zile, că soției sale nu i-a picat deloc bine decizia de a posta pe internet un mesaj legat de divorț. Totuși, Isabela ar fi fost de acord, într-un final, cu așa-zisa "strategie": "Nu e adevărat nimic. Totul a fost o farsă. Am vrut să văd dacă mă caută lumea când aude așa ceva. Au fost 25 de articole de presă cu mine, cu divorțul. Vouă vă spun, clar, nu divorțez. Am vrut să atrag atenția doar (râde, n. red.). Isabela a fost nemulțumită, nu prea i-a plăcut, dar până la urmă a fost de acord să vădă ce se întâmplă.", a declarat Daniel Onoriu, pentru fanatik.ro.

"Nu vreau să comentez nimic despre acest subiect. Serios! Ce a fost, a fost!", spunea Isabela Onoriu, pentru sursa citată.