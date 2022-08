Daniel Onoriu nu divorțează! Care a fost, de fapt, motivul pentru care a declarat că se desparte de soție: "Vă spun acum că totul a fost ceva de geniu"

In articol:

Daniel Onoriu a anunțat de curând pe rețelele de socializare că a luat o decizie radicală în ceea ce privește viața sa privată.

Mai exact, el le-a transmis celor care îl urmăresc în mediul online că a hotărât să divorțeze de Isabela, femeia cu care este căsătorit de 6 ani, enumerând mai multe motive pentru care a ajuns la această concluzie. Ulterior, însă, pilotul de raliuri a mărturisit că a mințit în privința despărțirii. Iată cum explică gestul halucinant!

Daniel Onoriu: "Isabela, te iubesc din toată inima mea, n-o să divorțez niciodată în viața mea de tine!"

Daniel Onoriu și-a luat prin surprindere apropiații, după ce noaptea trecută a anunțat pe Facebook că divorțează. Se pare, însă, că în mesajul postat nu există niciun sâmbure de adevăr. Pilotul de raliuri susține că își iubește mai mult ca oricând soția și nu are de gând să se separe niciodată de Isabela: "Pe nevasta mea o iubesc din toată inima. E cea mai curată femeie de pe planetă.(...) E frumoasă de mor. M-am îndrăgostit de ea din prima secundă, din poze.

A doua zi m-am văzut cu ea și am cerut-o de nevastă. După două săptămâni am devenit soț și soție.(...) Isabela, te iubesc din toată inima mea, așa cum te-am iubit din prima clipă când ne-am cunoscut. N-o să divorțez niciodată în viața mea de tine!", a declarat Daniel Onoriu, în cadrul unei emisiuni TV.

"Am făcut toată șmecheria asta ca să vadă sponsorii!"

Daniel Onoriu a vorbit și despre mesajul pe care l-a publicat în mediul online, în care declara că va pune capăt mariajului cu Isabela. Pilotul a dezvăluit că totul a fost doar o strategie de marketing, pentru a atrage cât mai mulți sponsori: "Am făcut toată șmecheria asta ca să vadă sponsorii la televizor. În direct vă spun acum că totul a fost ceva de geniu. Mă văd oamenii la televizor, mă caută ziariștii, mă caută televiziunile și se văd sponsorii mei. De asta îmi dau bani, pentru reclamă.", a declarat Daniel Onoriu, în cadrul aceleiași emisiuni TV.