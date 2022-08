Adevăratul motiv pentru care soția lui Ilie Năstase a renunțat la divorț. Ioana a povestit prin ce a trecut fostul tenismen: "Îi plesniseră niște vase de sânge!"

In articol:

Ioana și Ilie Năstase formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. S-au căsătorit în 2019, însă mariajul lor nu a fost unul numai lapte și miere. Dimpotrivă, bruneta a avut mai multe tentative de divorț, dar de fiecare dată a ajuns să se răzgândească.

Iată care este adevăratul motiv pentru care Ioana a încercat să-i mai dea o șansă soțului ei ultima oară când a ajuns să depună actele la notar!

De ce a renunțat Ioana Năstase la divorț?

Ioana și Ilie Năstase au fost din nou la un pas de a divorța în urmă cu câteva zile, după un scandal izbucnit chiar de ziua fostului tenismen. Bruneta chiar depusese actele la notar pentru a începe formațiunile, dar ulterior s-a răzgândit.

Motivul pentru care a renunțat la despărțire, spune Ioana, a fost strâns legat de starea de sănătate a soțului ei, care nu era una deloc bună: "Toată lumea s-a întrebat de ce nu am divorțat de Ilie?! Se știe însă prin ce a trecut Ilie ultima dată. Băgasem actele, dar Ilie a venit la mine să se vaite că îi plesniseră niște vase de sânge! Așa m-a făcut să-mi retrag cererea! Nu m-a lăsat inima, pur și simplu! Am vrut să nu-mi fac păcate cu el! Eu m-am sacrificat, m-am lăsat pe mine pentru Ilie. Dumnezeu știe peste câte am trecut eu în căsnicia asta și le-am înghițit pe toate! Ilie era terminat acum, dacă nu eram eu lângă el!", a declarat Ioana Năstase, pentru click.ro.

Ioana Năstase, în conflict cu fiica adoptivă a soțului ei

De curând, Ioana Năstase și Charlotte, fiica adoptivă a soțului ei, și-au aruncat cuvinte dure în mediul online. Totul a pornit de la un interviu pe care tânăra l-a acordat în urmă cu mai multe zile pentru ziare.com, în care spunea că nu și-a mai văzut tatăl de la vârsta de 18 ani și că nu are niciun fel de relație cu acesta. Mai mult, Charlotte dezvăluia că o discuție mai aprinsă cu Ilie Năstase a împins-o, de fapt, să-și facă cont pe o platformă pentru adulți, pentru a câștiga bani: "Eu nu mi-am mai văzut tatăl de la aniversarea celor 18 ani ai mei, adică de acum 14 ani. L-am întrebat când o să ne mai vedem și mi-a răspuns că o să-l mai văd o dată până moare! Ideea o aveam de ceva timp în minte, dar o discuție mai aprinsă pe care am avut-o cu tatăl meu m-a determinat să fac acest pas. Mi-a zis ceva de genul să fac orice pentru a câștiga bani, dar în cuvinte mai urâte.", a declarat Charlotte Năstase.

Afirmațiile tinerei au scos-o din sărite pe soția fostului tenismen, care nu s-a putut abține să nu-i dea replica fiicei adoptive a lui Ilie Năstase: "Știu că a fost o discuție mai acidă între ei, în care ea i-a cerut să-i cumpere nu știu ce mașină și Ilie i-a zis să se ducă la muncă dacă vrea mașină! Ilie a avut grijă de ea, ca de toți copiii lui, o iubește în continuare. Le dă tuturor bani, inclusiv fetelor pe care le are cu Amalia. Dacă această fată a ales drumul ăsta, e viața ei, face ce vrea! Această fată are 30 și ceva de ani, dar nu a muncit o zi în viața ei! Să fie clar, tatăl ei e un exemplu. Ilie are grijă în aceeași măsură de toți copiii lui. Nu face diferențe. Din câte știu eu, nu le dă doar o mie de euro pe lună, le dă mai mult, vreo 3-4.000 de euro! Numai acestei fete știu că i-a plătit 400.000 de euro școala.", a mărturisit Ioana Năstase, pentru click.ro.

