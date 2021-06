Adevărul despre apropierea dintre Adelina Damian și Zanni. Ce au făcut când nu i-a văzut nimeni: "Îmi aduc aminte de o seară. Patru ore încontinuu am.." EXCLUSIV

In articol:

Drumul în competiția Survivor România a luat sfârșit pentru Adelina Damian. Războinica a fost invitată la Ștafeta Mixtă, unde a dezbătut strategiile din echipa Războinicilor și a spus tot adevărul despre conflictele de acolo.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Zanni și Adelina Damian?

Însă, pe lângă discuțiile despre Războinici, fosta concurentă de la Survivor România a mai făcut o dezvăluire neașteptată despre Zanni. S-a supărat extrem de tare în momentul în care, în Consiliu, Albert Oprea a ținut să precizeze faptul că există o apropierea între ea și Faimos.

Astfel, Adelina a decis să clarifice lucrurile. Mai exact, totul a pornit din momentul în care i-a spus Faimosului că îl apreciază și că îl cunoaște de la televizor. Lucrurile au evoluat între ei și au ajuns să își împărtășească tot felul de lucruri mai personale.

Își aduce aminte chiar de un moment în care se afla pe plajă cu Zanni, iar timp de patru ore au cântat și s-au simțit extrem de bine unul în prezența celuilalt.

Însă, Adelina a ținut să ne mai precizeze faptul că nu și-a dorit nici măcar o secundă să se ridice pe spatele concurentului.

Adelina Damian și Zanni

"Eu nu am căutat să mă apropii de Zanni. Treaba cu Zanni e foarte simplă. Când am venit, la un joc, a doua zi, i-am zis- Zanni, eu te-am mai urmarit, aici te-ai schimbat foarte mult. Ești foarte simpatic. De atunci, ne mai permiteam niște glumițe. Apoi ne-am unificat, atunci am simțit să ne aporpiem, mai mult el..Îmi aduc aminte de o seară, am cântat patru ore încontinuu.. Eram doar noi doi, eram lângă echipele noastre. Oamenii se pot simți bine fără să existe ceva între ei", ne-a dezvăluit Adelina Damian.