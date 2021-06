VIDEO/ Adelina Damian de la Survivor România a ajuns în țară! Primele imagini cu Războinica alături de cei dragi

Adelina Damian, revedere cu apropiații [Sursa foto: Captură ] 18:17, iun 10, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Adelina Damian a fost eliminată în ediția de duminică a Survivor România, iar astăzi a ajuns înapoi în țară. Revederea cu cei dragi a fost una emoționantă, mai ales că a a fost departe de casă săptămâni întregi.

Iată cum au întâmpinat-o apropiații la aeroport.

Adelina Damian, revedere emoționantă cu apropiații după întoarcerea de la Survivor România

Imediat cum ușile s-au deschis, fosta Războinică a fugit să se ia în brațe cu prietenii și cu membrii familiei care abia așteptau să o vadă. S-au vărsat lacrimi de bucurie și nu s-a pus frână emoțiilor puternice. Adelina Damian a demonstrat încă o dată că, deși are doar 23 de ani, este o fire extrem de puternică și chiar a încercat să-i îmbărbăteze pe care care au așteptat-o la aeroport: „Plângi? E cu plâns? Nu e cu plâns, e cu fericire și cu bucurie!” a țipat fosta Războinică, iar mai apoi a continuat seria îmbrățișărilor.

Printre cei care au venit să o întâmpine pe aeroport s-a aflat și Bogdan Urucu, fostul ei coleg din echipa Războinicilor, care a intrat în același timp cu ea în competiția Survivor România.

Adelina Damian, prima reacție după ce a fost eliminată din competiție

Fosta Războinică a primit foarte bine vestea că trebuie să părăsească Republica Dominicană.

Ea este mulțumită de parcursul ei în competiție și consideră că toată experiența trăită la Survivor România a ajutat-o enorm să se dezvolte.

„Sunt ok, așa cum am mai spus, de când am aterizat în Republica Dominicană sunt pe plus… cu tot ce s-a întâmplat aici.

Prima lecție, cea mai importantă: carpe diem! Cred că asta ne învață consiliile de eliminare, să trăim fiecare clipă pentru că nu știi cât mai stai pe aici și asta am încercat să fac în fiecare zi, de când sunt la <Survivor România>…să mă bucur de ce înseamnă competiție, trasee, până la licuricii din junglă și cerul înstelat care m-au fermecat, pe plajă. (…) Sunt foarte recunoscătoare pentru tot, le mulțumesc tuturor celor din producție care fac posibil acest show, le mulțumesc Faimoșilor, și le mulțumesc colegilor mei. A fost cu adevărat o experiență pe care mi-am dorit-o enorm (…) sunt foarte fericită și va aștept pe toți, acasă!”, a spus, vizibil emoționată, Adelina Damian, înainte de a ieși din competiție.