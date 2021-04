Adevărul despre bustul celebrei Carmen de la Sălciua! De ce nu își pune silicoane

In articol:

Cu toate acestea, în ciuda faptului că are un decolteu natural care poate fi caracterizat, cel puțin, ”interesant”, Carmen de la Sălciua este adeseori întrebată despre operații estetice.

Citeste si: Cuplu BOMBĂ! Carmen de la Sălciua, surprinsă lângă un bărbat celebru

Cu un bust care poate fi invidiat și de fotomodelele specializate în a poza pentru lenjerie intimă și despre care spune că este 100% natural, Carmen de la Sălciua a făcut senzație pe conturile ei de socializare de-a lungul timpului. Doar că, iată, de curând, a primit o întrebare care poate părea cel puțin ciudată. ”Silicoane de ce nu îți pui? Văd că îți place să umbli decoltată, nu ți-ar strica! Sau urmează”, este întrebarea care a făcut-o pe Carmen de la Sălciua să reacționeze prompt și să încheie orice discuție cu privire la bustul natural cu care a fost înzestrată de mama-natură. ”Nu am nevoie”, a replicat Carmen de la Sălciua, mândră de fermitatea cu care se poate afișa când vine vorba de bust.

Carmen de la Salciua are un bust natural 100%

Citeste si: Carmen de la Sălciua, fotografii fierbinți ”scăpate” pe net! Vedeta a pozat incredibil, are poze de zeci de mii de like-uri

Citeste si: Andra s-a săturat de masca de protecție. Artista a spus ce i se întâmplă când o poartă- bzi.ro

De altfel, de curând, Carmen de la Sălciua a pozat topless pentru fanii ei, pieptul vedetei fiind acoperit, artistic, cu un buchet de lalele, moment îndelung apreciat de mulți dintre urmăritorii cântăreței de muzică de petrecere. Cu toate acestea, unii s-au declarat nemulțumiți. ”Sincer eu nu inteleg de ce e nevoie de asemenea poze... dezbracata pana la brau si cu un buchet mare de lalele care acopera sanii...”, a scris urmăritorul lui Carmen de la Sălciua, iar altul, ceva mai atent, și-a închipuit (sau poate chiar a văzut) ceva ce ar fi vrut totuși să ascundă vedeta muzicii de petrecere.

Carmen de la Salciua face senzatie la fiecare aparitie publica

”Ești superba, însă ai grija ca în partea dreapta cred ca se vede ceva... La sân”, a scris cel care a studiat, probabil îndelung, fotografiile cu pricina.

Citeste si: Carmen de la Sălciua, dezvăluiri despre Jador! Ce vrea să facă în momentul în care Faimosul se întoarce de la Survivor România 2021

Carmen de la Săcliua știe ce vrea de la un bărbat! Dar e tot singură

”Eu, acum, chiar dacă sunt cunoscută, vreau un bărbat care să nu mă dorească pentru că sunt Carmen de la Sălciua. Să mă dorească pentru că sunt Carmen, pentru cum sunt eu, nu cum sunt ca artistă. Dar știu că asta este destul de greu pentru că el trebuie să fie puternic. Adică, să ne înțelegem, nu mă interesează situația lui financiară, nu mă interesează ce are, ce știe, ce nu are... Mă interesează să fie puternic, suficient de puternic să mă accepte și cum sunt ca om, dar să mă susțină și ca artistă. Eu sunt o femeie puternică acum, așa mă consider, iar alături de un bărbat puternic cred că putem muta munții din loc. Și, pentru mine, o spun sincer, este important să creadă în Dumnezeu, cred că un om fără frica lui Dumnezeu se poate descurca greu și într-o relație ”, ne-a spus, acum ceva vreme, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.