Carmen de la Sălciua, dezvăluiri despre Jador! Ce vrea să facă în momentul în care Faimosul se întoarce de la Survivor România 2021

Carmen de la Sălciua este, cu siguranță, feblețea vedetei de la Survivor România 2021, manelistul Jador, cei doi fiind mai mult decât apropiați încă de pe vremea în care colaborau pentru o melodie care a făcut furori în lumea muzicii din România.

Urmărindu-l la Survivor România 2021, Carmen de la Sălciua a recunoscu, în exclusivitate, că a fost mișcată de momentul în care Faimosul Jador a citit mesajul pe care l-a primit de la fosta lui logodnică, Georgiana. Acela a și fost momentul în care, recunoaște Carmen de la Sălciua, ”i-a încolțit” o idee cu privire la implicarea ei în viața lui Jador, un artist pe care, explică frumoasa cântăreață, îl admiră.

Jador si Georgiana, fosta lui logodnica si femeia pe care o iubeste, de fapt, Faimosul

”Când se întoarce de la Survivor o să îi propun să fiu printre nașii lui și ai Georgianei de căsătorie. Chiar dacă nu voi avea un partener, cred că voi putea fi printre cei care să îi fie alături, la altar, să îl îndrum spre taina căsătoriei. Știu că el este foarte credincios, asta îmi și place la el, iar la Survivor a dovedit, dacă mai era nevoie, că are un suflet mare, că este un om special. Și, în momentul în care l-am văzut cum a reacționat la scrisoarea Georgianei a fost clar, pentru mine, că o iubește cu adevărat. Așa că mi-ar plăcea să îi fiu alături și lui, și ei, într-un asemenea moment”, ne-a spus, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.

Jador a înnebunit când a văzut mesajul de la Georgiana, la Survivor România 2021

Duminică seara, de Ziua Îndrăgostiților, Jador a izbucnit în lacrimi când a citit mesajul de la Georgiana și a dezvăluit că vrea s-o ceară în căsătorie pentru că este femeia vieții lui. „Ionuț, pentru început vreau să-ți spun că sunt mândră de tine, de ambiția de care dai dovadă și de modul în care te descurci în competiție. Sper să rămâi același om bun pe care l-am cunoscut. Știm amândoi care e situația dintre noi și în ce relații am rămas. Când ai plecat la Survivor, dar de acolo, din toată situația asta, inimile noastre au rămas logodite pentru totdeauna. Ai grijă de tine și să rămâi acolo cât poți rezista. Te îmbrățișez, prietena ta de suflet”, i-a transmis Georgiana lui Jador de la Faimoși.

Jador face senzatie la Survivor Romania 2021

Iar mesajul primit l-a făcut pe Jador să înțeleagă că, de fapt, Georgiana îi este alături și la bine, dar și la rău, așa cum trebuie să fie niște parteneri de viață. „Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare pentru că eu nu prea am încredere în femei pentru că, sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Eu această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.(...) O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a spus Jador la Survivor România 2021.

Carmen de la Sălciua și Faimosul sunt prieteni

Carmen de la Sălciua a avut numai cuvinte de laudă pentru Jador. ” Nu mă așteptam să mă înțeleg atât de bine cu Jador. Este un tip foarte simpatic, reușește să te facă să râzi tot timpul, este tonic din cale afară (n. red., plin de energie).(...) Sper ca lumea să simtă chimia dintre noi. Ne-am înțeles bine și la filmări, și la înregistrări, sper ca piesa să fie un adevărat succes, mai ales că am rezonat și altfel între noi. Și nu văd de ce nu ar fi, mai ales că ne-a plăcut amândurora cum a ieșit, iar videoclipul este, cu adevărat, excepțional”, ne-a spus Carmen de la Sălciua despre Jador. Iar Faimosul Jador recunoaștea că a rămas cu gura căscată când a văzut-o pe Carmen de la Sălciua, la filmări. ”La videoclip a venit îmbrăcată normal, dup-aia s-a schimbat în cămașa aia. I-am zis: Carmen, filmezi așa? Că nu eram genul ei să filmeze așa... Și ea era sexy... dar spre decent”, a explicat Jador despre colaborarea cu Carmen de la Sălciua, precizând chiar că ar vrea să fie cea care îi crește copiii.