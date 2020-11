Adevărul despre despărțirea dintre Pepe și Raluca! Când au apărut primele probleme între ei

Pepe, suparat ca s-a ajuns la divort

Mai exact, susțin sursele WOWbiz.ro, chiar dacă nu s-a pus problema ca între ei să intervină cineva, să existe episoade de infidelitate, relația lor mergea din ce în ce mai rău.

„Aș avea multe de spus. Și în toți anii ăștia și eu am avut multe lucruri pe care le-am ținut așa sufocate în sufletul meu. Aș fi vrut de multe ori să vorbesc și să mă descarc, să-mi deschid sufletul și să vorbesc cu oamenii. Mi-aș fi dorit să mă cunoască oamenii mai mult decât așa, prin prisma unor poze”, spunea Raluca, încă soția lui Pepe. ”Eu alături de Raluca nu mai vom mai parcurge acealași drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată. A hotărât să pună punct relației. Nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni”, a explicat Pepe pe canalul său de YouTube, practic completând declarațiile frumoasei sale soții.

”Nu se mai înțelegeau. Au viziuni diferite asupra viitorului, asupra ideii de familie. Nu se înțelegeau fără să se certe neapărat. Ei sunt diferiți oricum, Raluca este o fire mai retrasă, el este opusul ei. Pepe suferă enorm că s-a ajuns în această situație, dar, pe de altă parte, o iubește suficient pe Raluca încât să o lase liberă, să își croiască drumul ei în viață, să nu o împiedice să fie așa cum este ea. Ei, oricum, de ceva vreme, de mai bine de două luni, poate chiar trei, nu se mai înțelegeau ca înainte. Nu cred că este vina lui Pepe și nici a Ralucăi, pur și simplu ei nu mai simt că pot face casă împreună. Au decis să divorțeze, de fapt, pentru ca fetițele lor să fie cât mai puțin afectate de ceea ce se petrece între ei”, ne-a spus un apropiat de-al familiei formate din Pepe și Raluca.

Pepe si Raluca se iubeau de 9 ani

Mai mult decât atât, ne-a precizat sursa WOWbiz.ro, cei doi au decis să divorțeze la notar pentru a simplifica totul, inclusiv în ceea ce privește lucrurile pe care le au de împărțit. ”Pepe și Raluca, de fapt, nu s-au certat nicio secundă pe partaj. Fiecare și-a luat ce și-a dorit, ce poate dezvolta, ca afacere, în interesul fetițelor. Vor avea custodie comună, fetele vor crește cu amândoi. Ca să fiu sincer, până la urmă, cred eu, la cum se iubesc, după divorț vor deveni mai apropiați ca înainte. Oricum, nu exclud o împăcare”, ne-a mai spus sursa citată.

Pepe și Raluca au două fetițe

Pepe și Raluca, superba lui soție, se iubeau de nouă ani, s-au căsătorit acum 8, au două fetițe minunate împreună. Cei doi s-au cunoscut într-un club, iar Raluca a povestit, cu mult umor, cum au ajuns împreună. ”Cu strategie (l-a cucerit, n. red.)... Am plecat la ultima piesă cântată că m-am gândit că era mai interesant dacă m-ai căuta tu pe mine... Mi-a plăcut întotdeauna să fiu specială, nu să fiu la comun... Și am plecat...”, povestea Raluca în discuția cu ”intervievatorul” Pepe. ”Am hotărât să ne vedem pe Decebal la o cafea, i-am zis să se ducă înainte cu jumătate de oră ca să nu fim văzuți împreună. Nu mă simțeam emoționată, nefiind niciodată fana lui, mă gândeam că mă văd cu o persoană drăguță. Nu am fost fană niciodată, eu ascultam Andre, nu Pepe”, a spus, râzând, Raluca, Pepe fiind, deja, vizibil agitat de dezvăluirile făcute de soția lui pe vlogul său, acum două luni.

Pepe si Raluca au vorbit, deschis, despre problemele lor

Pepe a anunțat divorțul

”Vrem să avem o relație civilizată în continuare pentru copiii noștri, vom merge la notar, nu există niciun fel de proces, litigii și alte speculații. Nu există un motiv major, nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul.(...) Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul, dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță, dorm și cu mine, dorm și cu Raluca”, a declarat Pepe despre divorțul de Raluca.