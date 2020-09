Pepe si Raluca, un cuplu cu ”sare si piper”

”Chiar e în regulă nevastă-mea, după pandemie mi-am dat seama...”, a spus Pepe, râzând, la prima apariție a frumoasei sale soții, Raluca, în fața camerelor pentur un interviu care să îi fie dedicat în totalitate.

”Uite-te și tu cât ești de frumoasă, ești combinația perfectă dintre Rosa și Maria (cele două fetițe ale cuplului, n. red.)”, a încercat să dreagă busuiocul artistul în momentul în care Raluca, zâmbind, i-a aruncat o privire pe care orice bărbat cu experiență în căsătorie o înțelege pe loc și știe că a încurcat-o.

Raluca, sotia lui pepe, dovedeste ca are un simt al umorului deosebit

Iar Raluca, cu cel mai frumos zâmbet, chiar inocent, l-a pus imediat la colț pe Pepe, în ciuda eforturilor artistului de a o întrerupe pe soția lui. Întrebată dacă s-au certat vreodată, Raluca, a recunoscut că s-au mai întâmplat și episoade de genul acesta în familia lor. ”Normal că ne-am certat, nu există oameni care să nu se certe. Ar fi anormal să nu avem discuții în contradictoriu...”, a explicat Raluca. Iar apoi, provocată în interviul live să povestească cum s-au cunoscut, Raluca, dovedind un simț al umorului extrem de dezvopltat și arătând că știe cum să îl domine, dacă vrea, pe Pepe, s-a dezlănțuit.

”Cu strategie (l-a cucerit, n. red.)... Am plecat la ultima piesă cântată că m-am gândit că era mai interesant dacă m-ai căuta tu pe mine... Mi-a plăcut întotdeauna să fiu specială, nu să fiu la comun... Și am plecat...”, povestea Raluca în discuția cu ”intervievatorul” Pepe. ”Am hotărât să ne vedem pe Decebal la o cafea, i-am zis să se ducă înainte cu jumătate de oră ca să nu fim văzuți împreună. Nu mă simțeam emoționată, nefiind niciodată fana lui, mă gândeam că mă văd cu o persoană drăguță. Nu am fost fană niciodată, eu ascultam Andre, nu Pepe”, a mai spus, râzând, Raluca, Pepe fiind, deja, vizibil agitat de dezvăluirile făcute de soția lui.

Și, pentru că o tot întrerupea, Pepe a fost ”taxat”, cu umor, de Raluca: ”Mi-a plăcut că erai gentelman, că erai respectuos. Acum, la fel nu mai ești nici tu, au trecut 9 ani, totuși, bărbate!”.

Apoi, povestea lor devine demnă de un roman polițist, mai ales la cum e povestită de Raluca. ”Cumva, după ce ne-am întâlnit la cafenea, el s-a îndrăgostit de mine... Și s-a întors la București, de la mare... Că voia să o vadă pe domnișoara, adică pe mine, mi-a propus să mergem într-o vacanță, mi-a luat foarte mult să mă gândesc – 5 minute. L-am păcălit puțin pe tata atunci... Nu i-am spus că merg cu domnul (Pepe, n. red.), ci cu colegii, facultatea, etc... Dar nu i-am zis nimic de domnul, mi-am făcut băgăjelul și am plecat”, a spus Raluca. Și, cum Pepe simțea nevoia să spună, măcar de ochii socrului, că au fost cuminți în respectiva vacanță și să sugereze că, de fapt, i-ar fi făcut propunerea ca amic, Raluca l-a mai pus o dată la punct. ”Ce mincinos ești, nu tu ai zis să mergem ca frații, eu am zis... Eu îmi făceam filmele mele, mă gândeam că nu are cum să îmi facă ceva fără voia mea”, a mai explicat Raluca.

Pepe, incoltit de frumoasa Raluca

Mai mult, Raluca l-a încolțit pe Pepe dezvăluind totodată cea mai mare dezamăgire a ei în relația pe care o au. ”Pepe nu m-a cerut de soție, o să îi strig asta toat viața noastră că nu m-a cerut de soție... Este o amintire pe care voiam să o avem”, explică frumoasa Raluca.

Varianta Pepe despre relația cu Raluca, povestită la WOWbiz.ro

”Noi ne-am cunoscut pe data de 27 iulie. Era la fix o săptămână de la ziua mea, eram la petrecerea unui prieten foarte bun, se întâmpla în restaurantul în care îl conducea tatăl meu în momentul ăla, iar eu și cântam în seara aceea. Fiind concert Pepe, Raluca a venit cu un grup de prietene și așa am văzut-o pentru prima dată.

Am văzut o fată frumoasă, îmbrăcată în roșu și glumeam cu un prieten că Ce mișto e Scufița Roșie. (...) Mi-am dat seama că vreau să formez un cuplu cu ea atunci când am cunoscut-o mai bine în Spania și când am dormit ca frații și ne-am întors ca frații. Am constatat că e altfel decât restul. (…) Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față, nu își dorește să apară…”, ne-a spus, în studioul WOWbiz.ro, Pepe, parcă mai îndrăgostit ca niciodată de Raluca.