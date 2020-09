George este bănuit că ar fi implicat în scandalul cu escortele de la hotel

In articol:

În ediția de marți, 1 septembrie, Cristina Mihaela l-a făcut pe Cristian Comănici să recunoască cele întâmplate la hotel. Se pare că prezentatoarea emisiunii a aflat de escortele pe care Cristian le-ar fi adus chiar de la angajații hotelului, dar și de la un concurent care ar fi recunoscut tot.

„Am greșit, ce pot să zic (...) Fiecare înțelege poate să înțeleagă ce vrea. Când greșesc, eu vin și spun, chiar dacă am unele rețineri”, a declarat Cristian.

Chiar dacă Cristian a recunoscut că este răspunzător, fetele nu-l cred deloc. Ele susțin că încearcă să-l salveze pe George pentru că este colegul lui de cameră. Andrada a declarat că este sigură că George este și el implicat, poate chiar și restul băieților.

Citeste si: Puterea dragostei 2 septembrie. Mona și George, replici dure după despărțire: „Vrea să mă tăvălesc...”

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Citeste si: Cum pot fi descalificați concurenții de la Puterea Dragostei și care sunt regulile pe care trebuie să le respecte aceștia

Citeste si: Andreea Mantea a publicat prima fotografie cu iubitul! Imaginea pare desprinsă din basme: „În sfârșit...”

Mona a aruncat bomba! George este implicat în scandalul escortelor de la hotel?

După ce a auzit acuzațiile făcute de Andrada, Geoge a răbufnit! Chiar dacă este colegul de cameră al lui Cristian, el susține că a dormit într-o altă cameră în seara respectivă.

„Eu am dormit în cameră cu David, singur, camerele pot să dovedească asta. Pe camerele de hotel poți să vezi momentul în care eu am plecat din cameră și am fost să dorm cu David. E porblema mea să spun ce a făcut altcineva?”, s-a apărat George în fața Andradei.

Cristian a recunoscut că a chemat două escorte la hotel doar pentru el

„Două femei pentru un bărbat și noi suntem măicuțe, nu? Părerea mea e: Cristian încearcă să-l acopere pe George”, și-a acuzat Mona fostul iubit.

Mona, către Cristian: „Nimeni nu te crede că ai stat cu două femeie! Ai chemat două femeie pentru tine în condițiile în care tu stai cu George în cameră...”.

Fetele s-au arătat foarte rănite de gestul băieților, indiferent de cine ar fi implicat cu adevărat. „Noi suntem aici ca să-i cunoaștem pe ei și ei ce fac?! Cum dovedești, George, că n-ai făcut nimic?!”, a declarat furioasă Andrada. George nu s-a lăsat mai prejos și a declarat că adevărul va ieși la iveală. (Citeste si: Cristian Comănici, dezvăluiri incendiare despre Livian: „E un băiat deștept”)