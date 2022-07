Adevărul despre presupusa relație a lui Liviu Dragnea! Tânăra în compania căreia s-a fotografiat reacționează, după zvonurile apărute în presă: "Nu trebuie să fie subiect de dezbateri publice"

In articol:

Oana Diana Leonte, femeia de 25 de ani despre care s-a spus că ar forma un cuplu cu Liviu Dragnea, a avut o reacție dură în mediul online.

La scurt timp după ce fostul lider PSD a declarat că nu are nicio legătură amoroasă cu aceasta, și tânăra a negat vehement presupusa relație cu politicianul.

"Relația pe care o am cu domnul Liviu Dragnea este una strict profesională!"

Oana Diana Leonte, femeia care s-a fotografiat recent în compania lui Liviu Dragnea, a ținut să spună adevărul despre relația pe care o are cu fostul lider PSD. Deranjată de speculațiile apărute în presă la adresa ei, tânăra de 25 de ani a transmis că singura legătură pe care o are cu politicianul este de natură profesională: "Am asistat cu profundă mâhnire la atacurile suburbane asupra persoanei mele și a unor colegi din partidul Alianța Pentru Patrie prezente în mediul online. Viața privată a fiecărui cetățean nu trebuie să fie subiect de dezbateri publice.

Relația pe care o am cu domnul Liviu Dragnea este una strict profesionalã. Am intrat în politică pentru că îmi doresc o Românie așa cum și-au dorit-o părinții și străbunii noștri. Cred că tinerii din această țară sunt cei care pot reconstrui România cu credință în Dumnezeu, dreptate și adevăr. Îi rog pe cei care au scris lucruri inventate să le șteargă urgent!", a fost mesajul transmis de tânără, pe contul personal de Facebook.

Liviu Dragnea și femeia de 25 de ani, despre care s-a spus că ar forma un cuplu cu acesta [Sursa foto: Facebook]

Liviu Dragnea: "Dacă au o problemă cu mine, să nu mai scrie minciuni despre alte persoane!"

Și Liviu Dragnea a comentat zvonurile răspândite în spațiul public, care făceau referire la viața lui amoroasă. Fostul lider PSD a transmis un mesaj în mediul online, pentru a lămuri întreaga situație: "Au apărut în ultimele zile diverse articole despre o presupusă relație amoroasă a mea. S-au vehiculat diferite nume ale unor domnișoare. Cei care au scris nu s-au hotărât care dintre ele ar fi. Am spus de nenumărate ori și o spun și acum.

Înțeleg că numele Dragnea vinde și înțeleg apetitul pentru senzaționalul neverificat al unora din presă. Însă, dacă au o problemă cu mine, și este evident că au, să nu mai scrie minciuni despre alte persoane cărora le strică imaginea degeaba.", a scris Liviu Dragnea, pe rețelele de socializare.

Liviu Dragnea [Sursa foto: Captură KANAL D]