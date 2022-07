Adevărul despre relația dintre Florin Piersic și fiul său! S-a aflat abia acum: "Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută"

In articol:

Florin Piersic Jr. a făcut mărturisiri neașteptate despre relația pe care o are în prezent cu tatăl său. Invitat recent în cadrul emisiunii lui Marius Tucă, regizorul a povestit ce s-a întâmplat, de-a lungul timpului, între el și marele actor, dar și cum se înțeleg în acest moment.

Florin Piersic Jr. nu este foarte apropiat de tatăl lui

Florin Piersic Jr. a dezvăluit că nu are o relație atât de strânsă cu tatăl lui, pe cât și-ar dori. Regizorul, în vârstă de 53 de ani, spune că el și celebrul actor se înțeleg bine, însă legătura dintre ei nu este una profundă: "Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză. Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul.

Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță. El avea nevoie de un public. Iar eu nu cred că pot fi publicul său, așa că l-a agățat pe omul ăsta și l-a ținut așa… Și apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine… Nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva, să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva… Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum pentru că noi nu am avut o relație reală. E o relație corectă, cumva, dar nu profundă. Normal că îl iubesc, că e tata. Acum 20 de ani, îmi era greu să înțeleg, dar acum...", a povestit fiul lui Florin Piersic, în emisiunea amintită.

Cum este Florin Piersic Jr. în postura de tată

Florin Piersic Jr. este și el, la rândul lui, tată. Cunoscutul regizor are doi copii din relații diferite: o fetiță din mariajul cu actrița Dorina Chiriac și un băiețel cu Andreea Cipcă.

Chiar dacă este focusat pe carieră și își petrece majoritatea timpului muncind, fiul lui Florin Piersic nu uită de responsabilitățile de părinte. Acesta a dezvăluit că stă mai mult în compania celui mic, însă și cu fiica lui reușește să creeze o legătură aparte atunci când se întâlnesc.