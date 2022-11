Adevărul despre relația dintre mama Geta și iubita lui Iancu Sterp! Toată familia a fost luată prin surprindere: „Ziceam că nu o să aduc nicio femeie acasă”

In articol:

Iancu Sterp și Denisa formează, nu de mult timp, un cuplu. Cei doi au devenit foarte apropiați și pare că relația lor este din ce în ce mai puternică.

Iancu Sterp a cunoscut celebritatea în emisiunea „Puterea dragostei” și de atunci este foarte activ atât în medul online, cât și aparițiilor TV.

Fratele mai mic al celebrului cântăreț de muzică lăutărească, Culiță Sterp, o cunoaște pe Denisa încă din perioada liceului. Aceștia au mai încercat să formeze un cuplu și în acea perioadă, însă, după cum a declarat Iancu Sterp, erau mai tineri și nu știau ce își doresc de la viață.

” E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte. După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum. A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea. În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți. Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, a mărturisit Iancu Sterp pe canalul de YouTube.

Iancu Sterp și Denisa

De când este în lumina reflectoarelor, Iancu Sterp a fost curtat de mai multe domnișoare, însă tânărul are ochi doar pentru iubita sa, Denisa. La început, cei doi au fost foarte discreți cu privire la relația lor, însă, cu timpul, au început să se afișeze atât pe rețelele de socializare, cât și la evenimentele importante din viața vedetei.

Iancu Sterp, despre relația dintre mama Geta și iubita sa, Denisa

Familia sa a primit-o pe Denisa cu brațele deschise, iar tânăra pare că s-a acomodat destul de repede cu apropiații iubitului ei. Recent, într-o emisiune TV, Iancu Sterp a povestit care este relația dintre mama Geta și iubita lui, Denisa. În cadrul emisiunii, Iancu a fost întrebat dacă mama sa o cunoștea pe Denisa încă de la începutul relației celor doi, iar răspunsul tânărului a fost unul negativ. Iancu a mărturisit că avea de gând să nu aducă nicio femeie acasă. Cu toate acestea, în momentul în care i-a prezentat-o mamei sale, aceasta a rămas impresionată de iubita lui și a îndrăgit-o din prima.

„ Nu, chiar ziceam la tine în emisiune că nu o să duc nicio femeie acasă. Când am adus-o pe Denisa, ea s-a îndrăgostit mai tare ca mine. Mama Geta e foarte fericită și încântată, spre surprinderea tuturor.”, a mărturisit Iancu Sterp, în cadrul emisiunii TV.

De asemenea, întrebarea la care se aștepta toată lumea a fost nelipsită, astfel, Iancu a fost întrebat dacă mama Geta a supus-o pe Denisa la testele specifice noră-soacră. După cum era de așteptat, acest lucru nu s-a întâmplat, relația dintre cele două fiind una foarte apropiată. Mai mult decât atât, Iancu a mărturisit că Denisa este idealul de femeie și s-a mutat cu ea în Timișoara, acolo unde tânăra studiază.

„ Nu, se înțeleg foarte bine. Denisa e raritate pentru zilele noastre, e o fată foarte harnică, la locul ei, e și foarte isteață, e în ultimul an de facultate, în Timișoara. Ne-am mutat anul ăsta împreună și am zis că mă mut și eu cu ea în Timișoara. Sunt mai mereu plecat.”, a mai adăugat Iancu Sterp.

Iancu Sterp și Denisa