Adevărul despre tatăl lui Dorian Popa. Artistul nu a vrut să meargă nici la înmormântarea lui: "Nu l-am iertat. Mama l-a iertat și mă doare"

Dorian Popa a vorbit despre tatăl său, pe care nu poate să-l ierte nici acum, după ce el a murit.

Dorian Popa, dezvăluiri despre tatăl său. De ce nu-l poate ierta nici după moarte

Dorian Popa și fartele său au suferit mult în copilărie din cauza tatălui său. Părinții au decis să se despartă, iar momentul care a produs ruptura cu tatăl lor a fost atunci când acesta a încercat să-i atragă de partea lui.

"Mi-a zis păi dacă nu vrei să fii de partea mea, dacă nu-mi aduci mașina – și asta cred că o spun in premieră mondială – voi da mașina furată. Și vezi că mașina este în leasing pe societatea comercială, tu nu ești utilizator de drept și atunci imaginează-ți singur ce se va întâmpla (…) nu știu dacă intram la pușcărie, dar cu siguranță eram acuzat de ceva, pentru că foloseam o mașină nu era a mea.

Și atunci am zis this is the end (n.r. până aici a fost), cu punctul ăla mare și negru, și am returnat și mașina, și o stație auto (…) Pur și simplu i-am înapoiat bunurile și mi-am văzut de viața mea”, a mărturisit Dorian Popa.

Dorian Popa și Mamișor[Sursa foto: Captură YouTube]

De ce nu a vrut să meargă Dorian Popa la înmormântarea tatălui său

Dorian Popa spune că nu a simțit să meargă să-și conducă tatăl pe ultimul drum, pentru că nu a reușit să-l ierte.

"Am avut o luptă interioară foarte puternică. În primul rând munceam foarte mult, pentru că jucam în serialul "Pariu cu viața" și dacă nu mă înșel se suprapunea chiar cu un mini turneu pe acre îl aveam noi atunci, nu că ar fi fost o problemă, toată lumea m-ar fi înțeles și mi-ar fi dat voie să fac această alegere, însă a fost o problemă. Înainte cu câteva luni sau ani de momentul tragic, tatăl meu mi-a dat un mesaj după ani în care nu mi-a scris și după ani în care i-a vorbit foarte urât mamei mele. Eu aflam că mama plângea și îmi trimitea acele mesaje. Am avut o luptă interioară și a fost exact mesajul ăla pe care ți-l dă omul când reușești în viață și e mândru de tine doar pentru că ai reușit, nu pentru că... Când eram student, în cămin la ASE m-a sunat să dau mașina înapoi. Când Dorian Popa a ajuns în "Pariu cu viața" și "La la Band", hopa, stai că e băiatul meu! Nu era un mesaj frumos, era un mesaj succint, un mesaj de la un om care își dorea o împăcare, dar nu era pregătit să-și asume greșelile.

Sper să nu generez un val de hate și un val de oameni care să mă judece, dar din păcate nu-mi pare rău. Sper ca Dumnezeu să-mi arate dacă greșesc, pentru că sunt un om extrem de credincios. Se spune că după ce se duc oamenii, ei trebuie iertați. Nu pot să-l iert și e o mare durere în sufletul meu atunci când spun chestia asta. Am avut nopți întregi în care m-am gândit, oare Dumnezeu mă va pedepsi pentru că nu pot să-l iert? Și nu cred, pentru că nu-l vorbesc de rău, nu mă gândesc în sens foarte negativ în ceea ce îl privește, dar nu pot să-l iert. Asta simt. Dacă mesajul acela la care am ales să nu-i răspund, dacă începea cu îmi pare rău, toate lucrurile stăteau altfel. Mama l-a iertat și mă doare, dar dacă ea așa a simțit. Mama a fost la înmormântare, fratele meu nu.", a povestit Dorian Popa.

Dorian Popa face orice pentru mama lui. Câți bani cheltuie "Mamișor"

Dorian Popa și mama lui[Sursa foto: Captură YouTube]

Artistul spune că încearcă să o răsplătească pe mama lui pengtru toate eforturile pe care le-a făcut când el și fratele său erau mici. Dorian Popa îi face mamei sale toate poftele.

"Te simți neputincios, dacă acum aș vedea-o că plânge, în maxim 5 minute aș fi reușit să rezolv. Plângea fiindcă datoriile o copleșeau, plângea pentru că era singură și nu avea susținerea niciunui bărbat. Acum material ne putem permite să o susținem mult mai mult decât are nevoie. Când eram mici ne-a învățat să ne luam ce ne dorim, în limita posibilităților, nu aveam ce aveau copiii bogați, dar încerca să avem și noi un adidas de firmă, un trening frumos și acm încerc să-i întorc favorul. De ziua ei, de pe 7 februarie și până acum...nu mai zic suma. Mamișor trăiește intens. Ce este cool, e că Mamișor la cei 65 de ani îmi spune: Băi, mamă, am cheltuit cam mult! Iartă-mă! Nu-mi pare rău, nu cheltuie prea mult în raport cu cât avem.", a povestit Dorian Popa.