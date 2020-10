Brigitte și Florin Pastramă

Scandalul dintre Brigitte și Florin Pastramă a șocat pe toată lumea, însă cei doi soți au dat primele informații despre această situație. Îndrăgostiții susțin că au o dragoste cu totul aparte și că reacționează în acest mod datorită faptului că se iubesc prea mult.

Florin Pastramă, detalii despre bătaia din parcare

Florin și Brigitte Pastramă trăies o poveste de dragoste foarte interesantă și nu trece o zi până când soții ajung să aibă probleme din nou. În urmă cu doar câteva zile, Florin a avut o reacție foarte agresivă față de soția lui, într-o parcare, în fața la zeci de oameni. Pentru prima dată, bărbatul și soția lui au dat primele detalii despre incidentul respectiv. Se pare că tot scandalul ar fi pornit de la gelozie.

Florin Pastrama și soția lui, Brigitte

„Noi am început ziua foarte prost. Aveam un fel de tahicardie și am luat și un medicament. Toată ziua am fost foarte încordată. La orice îmi spunea, eu îi răspundeam tăios. De la o discuție la alta, i-am spus că nu e în stare nici să dea cu spatele, că nu e bun nici să fie șofer. (...) Noi tot aveam discuții contradictorii în care îl întrebam cine e femeia care îmi trimitea mesaje și din cauza căreia era să mor. Eu nu exagerez cu nimic, era să mor în dimineața aia! (...) Eu am trăit cu ideea că el are o amantă și că nu știe cum să mai scoată bani de la mine”, a declarat Brigitte.

Florin Pastrama și Brigitte

Totuși, Florin nu a mai vrut să conducă mașina, așa că i-a zis lu Brigitte să treacă ea la volan și totodată să termine acestă discuție aprinsă. De aici, lucrurile au degenerat.

„Am tras-o din mașină să o duc la volan că nu mai voiam să conduc. A zis că o să conducă ea și nu a mai vrut. I-am zis: condu, fă, tu!”, a mărturisit partenerul vedetei.

