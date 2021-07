Adevăruri nespuse despre Albert Oprea! Unde mergea războinicul în fiecare noapte, atunci când locuia la Londra? EXCLUSIV

Lui Albert Oprea îi place să pozeze într-un tânăr de succes 23:06, iul 4, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Deși competiția Survivor se apropie de final, există totuși secrete pe care concurenții au avut grijă să le ascundă cât mai bine în jungla dominicană. Unul dintre ele îl privește în mod direct pe Albert Oprea, războinicul care atunci când a venit în competiție s-a recomandat ”antreprenor” și ”actor”. Albert are 23 de ani și are o diplomă de administrare a afacerilor obținută la

Albert a încercat să se ridice prin forțe proprii

Universitatea

Marele vis al lui Albert Oprea este acela de a câștiga Survivor pentru a investi banii în propria educație. ”Premiul l-aș investi în mine, în educația mea, în viitorul meu. Vreau să dau un exemplu și tinerilor care nu au relații, părinți bogați, că te poți ridica prin forțe proprii. Eu am încredere în mine, îmi joc șansa”, a spus Albert.

Albert Oprea, unul dintre cei mai iubiți concurenți

Citeste si: Cine este Albert Oprea de la Survivor România 2021. Războinicul are spirit de învingător: „Am fost atras de provocări”

Citeste si: Ioniță de la Clejani, primele declarații despre divorțul de Viorica: „Suntem triști”- bzi.ro

Într-adevăr, Albert nu pare să fie genul de băiat crescut în puf. Din contră, tânărul lucrează de la 18 ani și a făcut-o pe tot parcursul facultății. În ultimii 5 ani, Albert a schimbat 3 locuri de muncă, toate în domeniul hotelier. Prima dată, el a fost recepționer la un hotel de patru stele din Capitală, după care a primit o ofertă mai bună de la o altă unitate de cazare, unde a fost ”front office supervisor”. După încă un an și trei luni petrecute acolo, Albert a plecat la Londra, acolo unde a lucrat la unul dintre cele mai puternice lanțuri hoteliere din Marea Britanie, ”Montcalm Luxury Hotels”. Aici, războinicul a fost manager de operațiuni și a lucrat exclusiv pe timpul nopții. Doar două luni a rezistat Albert pe această poziție, după care a plecat. Războinicul a povestit că ulterior s-a angajat la Amazon, cel mai mare retailer online din lume.

Citeste si: Alin ”Buturugă” și-a scos la vânzare cu 200 de lei banderola albastră de la Survivor! Povestea tragică din spatele deciziei războinicului!

Ce spunea Albert despre experiența de la Londra

”Am mai avut un moment foarte greu în 2020. Am plecat în Londra să muncesc, să îmi strâng bani pentru o afacere. Am avut niște joburi foarte grele, m-au stresat foarte mult. Am lucrat la Amazon, condițiile erau dificile, era foarte multă muncă, am luat-o de jos. Am muncit și într-un hotel, am fost recepționer, ore multe, oboseală, stres…”, a povestit Albert Oprea.

Aici a lucrat Albert Oprea[Sursa foto: Sursă: Montcalm Club]

Albert Oprea luptă acum pentru marea șansă a vieții lui, marele premiu în valoare de 50.000 de euro de la Survivor 2021. Deznodământul aventurii din Republica Dominicană va avea loc sâmbătă, 10 iulie, începând cu ora 20:00, la Kanal D.