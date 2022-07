Adina Buzatu a spus tot! Cine sunt personalitățile din showbiz care au datorii la ea și ce vedete a refuzat să le îmbrace: „Primesc și câte 10 mesaje pe zi”

In articol:

Adina Buzatu și-a început cariera în urmă cu mulți ani, iar cele mai prețioase sfaturi, din postura de stilistă, le-a primit de la îndrăgita artistă Angela Similea.

În prezent, vedeta are un business propriu și la ea apelează toată vedetele, în special cele de sex masculina.

Deși internauții o văd mereu activă pe Tik-Tok și alături de diferite personalități, Adina Buzatu recunoaște că există și vedete pe care le-a refuzat atunci când a venit vorba de consiliere vestimentară.

Ce vedete a refuzat Adina Buzatu și cu cine nu a vrut să colaboreze

Adina Buzatu a fost invitată la „Detectorul de minciuni”, emisiunea Oanei Radu și a lui Octav, iar acolo a primit și o serie de întrebări incomode, printre ele regăsindu-se și „ce vedete a refuzat să îmbrace”.

Stilista spune că își alege clienții și îi plac oamenii care respectă hainele, așa că are doar câteva colaborări, iar mulți alți o sună mai mereu pentru un parteneriat.

„ Da! Erau și persoane publice. Refuz constant! În primul rând, eu îmbrac foarte puține persoane publice, constant mă refer și sunt sunată de cinci ori, de zece ori pe zi și eu îmbrac 3-4.

Toți se enervează! Știu că anumite persoane nu o să asculte, nu respectă hainele. Aici nu e vorba că sunt hainele mele, dar nu respectă hainele și au o atitudine gen: să îmi trimită cineva niște haine.

Păi, dacă tu nu înțelegi că trebuie să te îmbraci tot timpul într-un mod care să te caracterizeze...Eu am învățat asta de la Angela Similea(...) Eram foarte mică atunci când am lucrat cu ea(...) Avea nevoie să reapară pe scenă cu o imaginea nouă. Ea m-a învățat o mulțime de lucruri și unul dintre ele a fost faptul că persoanele publice, artiștii trebuie să aibă un stil și o imagine chiar și când merg la piață(...) De exemplu, nu respectă nici ceea ce le spun. Dacă eu le spun să nu poarte logo că e urât și ei îl poartă... atunci la revedere!

Nu există niciun ban și nicio sumă care să mă facă să colaborez cu persoanele cu care nu mă potrivesc”, a dezvăluit Adina Buzatu la emisiunea Oanei Radu.

Adina Buzatu, invitată la detectorul de minciuni [Sursa foto: Captură YouTube]

Cine sunt vedetele care au datorii la Adina Buzatu

Așa cum se întâmplă în lumea afacerilor, mai există și momente neplăcute. Totuși, Adina Spune că nimeni nu s-a întâmplat să nu îi mai dea bani, ci doar a uitat ea să le facă un calcul, iar ei să trimită suma exactă pe care o datorează.

„ Da! Dar nu pentru că nu mi-au dat ei, ci pentru că am uitat să le fac calculele. Râdeam și cu Alex Velea că are să îmi plătească niște chestii și mi-a scris cred că 20 de mesaje. Trebuie să mă uit să văd câți bani are să îmi dea și uit să îi spun.

Bogdan de la Ploiești cred că îmi dă mesaje la două zile și îmi spune că are să îmi dea niște bani și vrea să îi fac calculul și nu apuc eu să îi trimit. Nu e vina lui”, a precizat Adina Buzatu.

Adina Buzatu [Sursa foto: Captură YouTube]

Vedetele plătesc în rate la Adina Buzatu?!

Cumpăratul „pe caiet” este o formă bine cunoscută în țara noastră, iar Oana Radu nu s-a abținut și a întrebat-o franc pe Adina Buzatu dacă vedetele cumpără de la ea pe datorie sau în rate.

Adina a răspuns și ea la fel de sincer și a explicat că da, însă a ținut să precizeze foarte clar în ce manieră cumpere vedetele de la ea pe datorie.

„Cred că toate, dar nu pentru că nu și-ar permite să plătească, ci pentru că le trimit chestii. E o colaborare constantă. Ei îmi zic și eu le trimit niște chestii, iar apoi ei îmi trimit banii. Nu ca iau în mai multe rate sau pe caiet.”, a explicat stilistul vedetelor.

