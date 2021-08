Fiica Adinei Buzatu, mâna dreaptă a mamei în companie. Cele două sunt partenere de afaceri: "Este omul meu de bază..."

Adina Buzatu și fiica ei, Sara [Sursa foto: Instagram] 17:35, aug 7, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Adina Buzatu are o relație foarte strânsă cu Sara, fiica ei. Cu toate acestea, pe lângă faptul că sunt cele mai bune prietene, cele două sunt și partenere, lucrând împreună în compania familiei.

Adina Buzatu, mândră de fiica ei

Adina Buzatu se mândrește peste tot cu fiica ei, Sara. Deși i-a fost greu atunci când tânăra a fost nevoită să plece în Marea Britanie pentru a studia, designerul a sprijinit-o necondiționat pe aceasta, pentru a ajunge acolo unde își dorește. Într-un interviu acordat pentru Viva.ro, creatoarea de modă a dezvăluit că Sara este o fire foarte responsabilă și se descurcă pe cont propriu, iar acest lucru nu poate decât să o bucure pe vedetă.

Mai mult, Adina a povestit că fiica ei își împarte foarte bine timpul, căci pe lângă studii și muncă, tânăra reușește să își mai ajute de la distanță și mama, cu care este parteneră de afaceri: "Sara este la Londra acum, termină masteratul și are dizertația de făcut. E în focuri, lucrează, deci mai greu să reușesc să vorbesc cu ea, darămite să mă văd. La Sara îmi trebuie programare. Ea are job, își face masterat-ul, dar lucrează și cu mine. Îmi este extrem de necesară, nu știu ce m-aș face fără ea, pentru că e capul limpede, eu sunt aeriană, creativă, ea e capul limpede. Îmi reamintește de zece ori ce avem de făcut.", a declarat designerul pentru sursa citată.

Sara, mâna dreaptă a mamei ei

Adina Buzatu recunoaște că Sara o ajută enorm, în ciuda faptului că are atâtea pe cap. Creatoarea de modă a dezvăluit că tânăra este omul ei de bază în companie și dă dovadă de multă responsabilitate, fiind foarte atentă la detalii: "Este omul meu de bază și mă bucur că s-a dezvoltat ca adult extrem de responsabil. Este un om responsabil, serios, foarte atent la toate detaliile. Rezolvă absolut orice pe loc, nu e genul care amână de azi pe mâine, e genul care zice să facem astăzi.

Are agendă și își bifează toate task-urile făcute. Sunt tare mândră de ea. Spre exemplu, am plecat la Paris, aveam comenzi de făcut pentru unul dintre brand-urile mele și m-a anunțat: 'Mama, nu ți-ai făcut testul', era seară… Îți dai seama, aveam la 6 dimineața avion. Am rezolvat, am sunat repede, a venit cineva și mi-a luat testul, s-a rezolvat, dar ca idee, dacă nu-mi amintea, ajungeam în aeroport și nu puteam să plec.", a mai adăugat Adina Buzatu, pentru aceeași sursă.