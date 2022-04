Adina Halas s-a apucat de echitație! Cine îi este antrenor? “M-a convins fără să îmi spună” | EXCLUSIV

In articol:

Adina Halas este cunoscută drept prima sexy-asistentă tv, care făcea furori în emisiune alături de Carmen Brumă în emisiunea lui Mircea Badea. Deși are vârsta de 40 de ani, nu arată deloc asta, mai ales din punct de vedere fizic.

Raluca Halas, antrenorul de echitație al surorii ei, Adina

Este mama unui copil de 10 ani, Serghei, pe care îl iubește nespus. Ultimul său proiect de mare anvergură a fost "Bravo, ai stil! Celebrities", în cadrul căruia a ajuns până în finală.

Adina Halas și sora ei [Sursa foto: Captură YouTube]

Adina Halas are o soră superbă, pe nume Raluca. Aceasta este de profesie antrenor de echitație. Primul care s-a înscris la lecții a fost Serghei, nepotul ei. Micuțul este foarte încântat și se pregătește să participe și la concursuri. Ralucăi i-a venit o idee și anume să facă cumva să o convingă pe Adina, să se alăture și ea echipei. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, Adina Halas ne-a spus toată povestea despre felul în care sora sa i-a devenit antrenor atât ei, cât și lui Serghei.

“Raluca a spus că i-ar plăcea ca Serghei să facă echitație, având în vedere că este sportul pe care ea îl iubește și îl practică de mic copil. Ea se ocupă de legatul cailor, de baza de călărie, e acolo cu tot sufletul și așa mai departe. Și mi-a zis într-o zi <<“Dacă ia Serghei lecții, ar trebui să încaleci și tu, adică ești sor’mea. Uite, copilul știe, tu să nu știi să călărești?>> Și a văzut că am așa o reticență și s-a gândit <<Mamă, lasă că știu eu cum fac>>. Mi-a făcut cunoștință cu unul dintre caii de acolo, care este foarte foarte iubitor și are un temperament de cățel, lucru pe care eu nu îl știam despre cai că se pot manifesta așa. M-am împrietenit atât de tare cu el, încât într-o zi am zis <<Cred că vreau și eu să iau câteva lecții>>. “, a declarat Adina Halas, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a început Adina Halas să ia lecții de călărit

Adina Halas [Sursa foto: Captură YouTube]

Raluca o cunoaște foarte bine pe sora, așa că a știut cum să o atragă spre echitație. Adina mărturisește că nu se aștepta să acceprte, însă cu siguranță, sora ei a găsit tactica potrivită. Iată cum a convins-o și în ce stadiu se află Serghei, la lecțiile de călărie.

“Cumva, m-a convins fără să îmi spună. Asta este, când ești un om echilibrat și calm. Raluca tot așa îmi spunea că vrea să îl vedem, eventual, în vara aceasta, pe Serghei, la niște concursuri pentru vârsta lui. Să vedem dacă va avea timp să se pregătească în această primăvară și vară. De altfel, vom merge la concursurile pe care ea le organizează la Regatul Cailor, în luna mai, are două astfel de evenimente și vreau să îl duc pe Serghei să vadă acolo, să simtă atmosfera, să vadă exact ce se întâmplă. El e foarte obișnuit cu caii, cu grajdurile, cu Instructorii. Deja a avansat foarte mult. Raluca își dorește foarte mult să îl vadă acolo.”, a povestit Adina Halas, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.