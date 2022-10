Adrian Alexandrov a sărbătorit fără Elena Udrea! Evenimentul la care a participat în timp ce blondina se afla în spatele gratiilor: "Am luat-o și pe cea mică"

In articol:

A fost sărbătoare mare în familia lui Adrian Alexandrov, în urmă cu câteva săptămâni. Pe 10 septembrie, iubitul Elenei Udrea a participat la nunta fratelui său, care a avut loc la Sulina.

Bărbatul nu a fost, însă, singur. Chiar dacă fostul ministru al Turismului nu l-a putut însoți, alături i-a fost fiica sa, Eva!

Citeste si: Elena Udrea, mesaj absolut emoționant de ziua fiicei sale! Fostul ministru o sărbătorește pe cea mică din spatele gratiilor: „L-am rugat pe Dumnezeu”

Adrian Alexandrov: "Este fratele meu, trebuia să mergem!"

Marinel, fratele lui Adrian Alexandrov, s-a căsătorit pe 10 septembrie la Sulina. El și aleasa inimii lui au avut parte de o nuntă spectaculoasă, iar de la eveniment nu a putut lipsi nici iubitul Elenei Udrea, împreună cu fiica lui.

Citeste si: Cine este Sebastian Crăciunescu, bărbatul cu care și-a unit destinul Geta Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Anunțul făcut de Andreea Marin, după 5 ani de relație cu Adrian Brâncoveanu: „Nu am regrete deloc”. Ce decizie a luat fosta „Zână a Surprizelor"..- bzi.ro

Citeste si: Elena Udrea își strigă nemulțumirea din spatele gratiilor. Ce spune fostul minsitru despre justiția din România: „E ruleta rusească”

Acesta recunoaște că petrecerea a fost un prilej bun pentru ca familia să se reunească, căci și mama celor doi frați a ajuns în țară, pentru a le fi alături mirilor în cea mai importantă zi din viața lor: "Pe 10 septembrie a fost nunta. Și eu, și cea mică (n.r. au fost prezenți la eveniment). Normal! Este fratele meu, trebuia să mergem. Am fost oricum într-o plimbare acasă, că nu am reușit să ajung vara asta, în Deltă, în Sulina. Am luat-o și pe cea mică, a venit și mama din Italia, că este placată de 15 ani. Ne-am reîntâlnit cu toții. Cred că au avut în jur de 100 (n.r. invitați) dacă țin bine minte.", a declarat Adrian Alexandrov, pentru fanatik.ro.

Adrian Alexandrov și fiica lui [Sursa foto: Facebook]

Cum se înțelege Adrian Alexandrov cu fratele lui?

Adrian Alexandrov a vorbit și despre relația pe care o are cu fratele lui mai mare. Iubitul Eleni Udrea a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Marinel, dar și la adresa cumnatei sale, care este acum parte din familie: "Fratele meu este mai mare cu doi ani și este căpitan pe nave fluviale. Merge cu navele pe Dunăre în toată Europa. Suntem într-o relație normală de frați.(...) Soția lui este o tânără, avocată în București. Este chiar foarte smart pe partea asta de Civil, nu a intrat pe Penal.", a mai spus Adrian Alexandrov, pentru sursa menționată.

Marinel Alexandrov și soția lui, în ziua nunții [Sursa foto: fanatik.ro]