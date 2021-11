Adrian Corduneanu a pus ochii pe mașina lui Cristiano Ronaldo! ”Încă puțin și îmi vine motanul”!

In articol:

Deși e criză, nu toată lumea o resimte. Adrian Corduneanu, fratele celebrului interlop ieșean Costel Corduneanu, și-a anunțat amicii de pe rețeaua de socializare că urmează să-și achiziționeze un Mercedes ”preparat” de Brabus, cea mai importantă firmă de tuning din Europa dar și din lume.

Mașina pe care și-o dorește Corduneanu seamănă cu cea a lui Cristiano Ronaldo

”Încă pui și-mi vine MOTANUL”, a scris Adrian Corduneanu pe contul lui de socializare, subliniind faptul că ”se simte minunat”. Automobilul din imagine este un ”vârf de gamă” al companiei Brabus iar modelul respectiv este foarte asemăntor cu ultima achiziție a lui Cristiano Ronaldo. Celebrul fotbalist și-a făcut cadou în luna august, în ziua în care a împlinit 35 de ani, un Brabus Mercedes AMG G63, în valoare de 380.000 de euro. Aceasta se adaugă colecției de lux deținute de atacantul potughez, formată din mărci precum: Bugatti, Rolls Royce, Maserati, Lamborghini sau Ferrari.

Cristiano Ronaldo se laudă cu noua lui achiziție

Până să-și vadă visul cu ochii, Adrian Corduneanu poate fi văzut pe străzile din Iași circulând cu un Porsche Cayenne, care costă aproape 100.000 de euro. De asemenea, el s-a mutat, recent, de la apartament la vila pe care tocmai și-a terminat-o, în urmă cu câteva luni, conform imaginilor postate de el pe contul de socializare.

Adrian Corduneanu abia așteaptă să-i ajungă mașina

Cine estte Adrian ”Beleaua” Corduneanu?

Adrian Corduneanu este unul dintre cei mai activi interlopi pe rețelele de socializare. El postează imagini cu familia și prietenii dar intră și în dialog cu admiratorii săi. Este căsătorit cu Ramona, poreclită ”Diamantul Roz”, o ”doamnă bine” acoperită din cap până în picioare de tatuaje și are trei copii cu aceasta.

Adrian Corduneanu, alături de soția lui

Adrian Corduneanu a declarat că și-a acceptat reumele de interlop, ținând cont de trecutul său infracțional, însă spune că nu face parte dintr-un clan ci dintr-o familie unită, ai căror membrii știu să se ajute între ei. În tinerețe, el a făcut sport ca și fratele lui mai mare, Costel Corduneanu, care a reprezentat România la două ediții ale Jocurilor Olimpice.

"Am avut o copilarie frumoasa, noi fiind mulți frați am fost uniți tot timpul și am facut toți sport, școală. În cartier am făcut și bune, și rele. Mai erau și bătăi. Într-un fel, noi am avut avantajul că am făcut sport, că în cartierul în care eram noi erau bătăi, golănii, mulți se duceau la pușcărie, școala de corecție era atunci”, a povestit Costel Corduneanu.