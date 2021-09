Fiica de 9 ani a interlopului Costel Corduneanu face senzație în lumea gimnasticii! Micuța Elisa e revelația anului: a obținut 3 medalii de aur la nici 12 luni după ce s-a apucat de sport! EXCLUSIV

In articol:

Elisabeta Corduneanu sau Elisa, cum o alintă familia și prietenii, are 9 ani și este elevă la Școala ”Gh Mârzescu” din Iași. De un an, ea s-a apucat de gimnastică ritmică iar în urmă cu câteva luni au început deja să vină medaliile.

Fiica lui Costel Corduneanu, vedetă și în presa locală

Elisa este fiica mijlocie a lui Costel Corduneanu și a iubitei lui, Grațiela Cercel. Puștoaica a reușit o serie de rezultate formidabile, în contextul în care practică de puțin timp acest sport. De exemplu, de la Cupa Ghimbav, concurs național care a avut loc la Brașov, s-a întors cu trei medalii de aur, la cerc, panglică și individual compus, la grupa de junioare III.

Elisa Corduneanu face gimnastică de doar un an[Sursa foto: Sursă: BZI]

Tot în acest an, ea a participat și la o competiție internațională, Cupa ”Irina Deleanu”, care s-a desfășurat la București, de unde a revenit acasă cu o medalie de argint la panglică. ” Mai mare cu un an, Elisa, cum îi spun apropiații, s-a claat a doua la panglică. Când are vreme se joacă cu frații ei. Gimnastica o atrage mult, dar școala se află pe primul plan”, a scris ziarulevenimentul.ro,

la puțin timp după aflarea rezultatelor. Elisabeta Corduneanu este legitimată în prezent la Clubul Sportiv Școlar Unirea Iași.

Costel Corduneanu a reprezentat România de două ori la Jocurile Olimpice

Costel Corduneanu, alături de Florin Salam

Constantin Corduneanu (sau Costel Corduneanu, așa cum este cunoscut) are 51 de ani și este un fost sportiv de performanță care a reprezentat România de două ori la Jocurile Olimpice, de la Barcelona și Atlanta. El a fost campion mondial la cadeți și vicecampion european la lupte libere.

În 2002, Corduneanu s-a retras din activitatea sportivă iar un an mai târziu și-a început activitatea infracțională, devenind liderul unei grupări mafiote care acționa în 34 de state, conform procurorilor.

Cu toate aceastea, Costel Corduneanu nu s-a considerat niciodată interlop ci sportiv.

a declarat Costel Corduneanu în presa locală.