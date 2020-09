Adrian Mutu a ajuns la capătul răbdărilor: acesta a vorbit despre regula impusă pentru echipele U21, din Liga 1.

In articol:

Astfel, conform FRF, echipele din Liga1 trebuie să folosească doi jucatori eligibili pentru nationala de tineret, ca titulari..

Bineînțeles că mulți antrenori au găsit deja o portiță prin care fentează regula, iar din această cauză Adrian Mutu a ajuns la capătul răbdărilor: selecționerul a vorbit despre „schema” făcută de Ionuț Badea, antrenorul FC Argeș.

Adrian Mutu, enervat la culme de anumiți antrenori care „fentează” regula U21

Ionuț Badea l-a scos de mai multe ori din teren pe Andrei Mirica, chiar în primul minut al partidei.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

"Afecteaza putin antrenorii aceasta regula. Nu toate echipele au cei mai buni jucatori U21. Daca toti ar avea aceeasi valoare, ar fi altceva. Dar nu se intampla asta. Devine o problema, esti obligat sa incepi cu un anumit jucator. De exemplu, Badea ii schimba rapid pe acesti copii de la FC Arges. E ridicol, penibil!

Eu nu as scoate niciodata in minutul 1 un copil, l-as lasa cel putin 20 de minute. Regula U21 e facuta pentru acest lucru, pentru viitorul fotbalului romanesc. Totusi, antrenorii traiesc prin rezultate si atunci devine o problema pentru ei, raspund cu postul. Eu nu sunt de acord, nu as face asa ceva. Dar Badea, de la FC Arges, daca mai pierde doua meciuri, e demis, asa ca il inteleg intr-un fel", a declarat Adrian Mutu.