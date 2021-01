Adrian Năstase, dezvăluiri în premieră despre prima sa iubită! ”Am mai și fost căsătorit o dată pentru vreo 6 luni” Cine a fost prima lui soție VIDEO

Adrian Năstase, invitatul primei ediții din 2021 a emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, unul dintre politicienii importanți ai României, fost premier și fost lider al PSD, a vorbit despre prima sa iubire, dar și despre femeile din viața sa.

Adrian Năstase a fost, la un moment dat, unul dintre cei mai importanți oameni din România, a fost și primul mare politician de la noi care a făcut închisoare.

Despre viața sa de familie se știe că Adrian Năstase este căsătorit de mai bine de 35 de ani cu Dana Năstase, cei doi având împreună și doi băieți, Andrei de 34 de ani și Mihnea, de 27 de ani.

Prima soție a lui Adrian Năstase a plecat în America

Adrian Năstase are astăzi 70 de ani și puțină lume știe că Dana Năstase nu a fost prima soție a fostului premier. Când avea 23 de ani, Adrian Năstase a fost căsătorit cu o colegă de facultate, Ileana Preoteasa, însă căsnicia lor a durat doar vreo 6 luni.

Adrian Năstase, despre prima sa iubită ”Era colegă cu Vadim”

Despre Ileana Preoteasa s-a aflat că era fiica unui fost ministru de externe. Deși s-au despărțit rapid, cei doi se pare că au rămas în relații bune. De altfel, recăsătorită la scurt timp după divorțul de Adrian Năstase, Ilinca Preoteasa a plecat în America, acolo unde s-a și stabilit. (

Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, Adrian Năstase

a vorbit și despre prima sa iubită.

”Câte iubite ați avut”, l-a întrebat Denise Rifai pe fostul premier.

”Mi-e greu să dau un număr. Au fost câteva până la 35 de ani când m-am căsătorit. Până la 35 de ani am avut o viață destul de liberă, am mai și fost căsătorit o dată pentru vreo 6 luni. Prima dată cred că am avut o relație caldă și din punct de vedere sentimental, în vremea când eram student.

Ea era studentă la Filozofie, era colegă cu Vadim (n.red Corneliu Vadim Tudor), care era student în vremea aceea. Facultatea de Drept (n.red acolo unde era student Adrian Năstase) era la parter, la etaj studiau cei de la Filozofie. A fost o perioadă mai specială”, a povestit Adrian Năstase despre iubita sa din studenție. (

Adrian Năstase s-a căsătorit cu Dana Năstase la 35 de ani

Cu Dana Năstase, fostul premier s-a căsătorit mai târziu, când acesta avea 35 de ani. Cei doi s-au cunoscut la facultate, atunci Adrian Năstase era student la a doua sa facultate, la Filozofie. Dana Năstase era fiica unui fost ministru al agriculturii, mulți ani ambasador în China. Căsătoriți de 35 de ani, Dana Năstase, care are 65 de ani, și Adrian Năstase, de 70 de ani, sunt acum și bunici. Andrei Năstase, fiul cel mare al celor doi, are doi băieței.