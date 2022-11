Adrian Petrache, nepotul lui Florin Salam, adevărul despre relația cu unchiul său. L-a ajutat sau nu manelistul în carieră? „Cu el e o relație un pic mai diferită”

In articol:

Adrian Petrache a devenit cunoscut publicului larg după ce a participat la unul dintre cele mai cunoscute show-uri muzicale din România. La acea vreme a făcut parte din echipa Loredanei Groza și a reușit să-i uimească pe cei de acasă cu vocea lui, însă puțini știau că tânărul este nepotul lui Florin Salam. Invitat

recent în emisiunea "Detectorul de minciuni", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive, Adrian a vorbit deschis despre relația cu celebrul manelist.

Și-a ajutat sau nu Florin Salam nepotul în carieră?

Adrian Petrache a dat undă verde întrebărilor Oanei Radu, în cadrul emisiunii "Detectorul de minciuni". Sincer din fire, tânărul a vorbit deschis despre carieră și despre viața personală. La un moment dat, artistului i s-a cerut să dezvăluie dacă a primit ajutor din partea unchiului său, Florin Salam, în ceea ce privește parcursul lui muzical. Adrian a mărturisit că nu i-a cerut niciodată sprijinul manelistului, însă recunoaște că indirect a avut parte de ajutor:

"Oana Radu: Te-a ajutat Florin Salam în carieră?

Adrian Petrache: M-a ajutat în mod indirect. Nu pot să răspund cu da sau nu, pentru că nu e un răspuns clar. Eu nu i-am cerut niciodată asta (n. red. să mă ajute în carieră), nu doar în muzică, în tot ceea ce fac eu.", a declarat nepotul lui Florin Salam, la "Detectorul de minciuni".

Cum se înțelege Adrian Petrache cu unchiul său, Florin Salam?

Adrian Petrache a vorbit și despre relația pe care o are cu Florin Salam. Artistul a dezvăluit că se înțelege foarte bine cu fratele mamei sale, însă nu sunt extrem de apropiați. Și asta pentru că, spune tânărul, manelistul are un program încărcat și nu se pot vedea atât de des: "Este fratele mamei mele. El e și o persoană extrem de ocupată și, sincer, abia are timp să stea cu propriii lui copii. Nu că nu ne iubim, Doamne ferește, toți nepoții își iubesc unchii, cu el e o relație un pic mai diferită, pentru că este și foarte ocupat.

Am și amintiri foarte frumoase cu el, îl iubesc ca artist. Este extraordinar de iubit, eu foarte rar am văzut așa ceva. Mă motivează existența lui, nu pot să spun cu da sau nu.", a mai povestit Adrian Petrache, în cadrul emisiunii moderate de Oana Radu.