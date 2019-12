Adriana Bahmuțeanu a fost judecată de internauți după ce a spus într-o emisiune tv că i-a cedat custodia copiilor lui Silviu Prigoană.

Citeste si: Adriana Bahmuțeanu a pierdut custodia copiilor: „Duceți-vă la tăticul vostru, acolo este mult mai bine”

Citeste si: What's Up și Alice Badea, din nou împreună. Cei doi au dormit împreună după scandal

Adriana Bahmuțeanu a răbufnit după ce a fost acuzată că și-a abandonat copiii: „Stati linistiti, ramanem amandoi parinti, CUSTODIA ESTE COMUNA!!!”

Interanauții au luat foc după ce au auzit declarațiile Adrianei Bahmuțeanu și au judecat-o spunând despre ea „vrea sa scape de copii, dar stie să meargă la tv să acuze alți oameni”.

Adriana Bahmuțeanu s-a scandalizat la vederea comentariilor răutăcioase și a scris chiar ea un comentariu pe Facebook prin care a închis gura tuturor.

„Serios? Mie mi se pare normal ca un copil sa stie ca are doi parinti si ca poate avea relatii firesti cu fiecare dintre ei.

Este chiar necesar pentru sanatatea emotionala a unui copil , altfel va creste cu o durere in suflet si lipsit de dragoste parinteasca.

Am cerut instantei sa renunt la judecata tocmai pentru a-mi proteja copiii de razboiul care nu se mai termina si care ne-a afectat pe toti foarte mult.

Daca as fi continuat, ar fi insemnat alti ani de procese si chin pentru noi toti.

Copiii mei s-au marit, au crescut si pretentiile, dar au si mama si tata. Pana acum i-am crescut singura, dar nu am nici vila cu piscina, nici bani cu nemiluita! E normal sa se mai ocupe si tatal lor de ei, mai ales ca are posibilitati financiare iar copiii au nevoie si de un model patern, nu doar de unul matern.

Mai mult, i-am incurajat de fiecare data cand au dorit sa mearga la tatal lor, fara sa tin cont de programul de vizita. Stati linistiti, ramanem amandoi parinti, CUSTODIA ESTE COMUNA!!!”, este comentariu scris de la Adriana Bahmuțeanu.