Adriana Bahmuțeanu, primele declarații despre copil. A dat cărțile pe față, după ce s-a vehiculat că este însărcinată: "Facem o petrecere și de botez"

Adriana Bahmuțeanu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Și-a găsit din nou liniștea și este mai îndrăgostită ca oricând, iar de curând a anunțat că urmează să îmbrace și rochia de mireasă.

Bruneta și logodnicul ei, George Restivan, sunt pregătiți să-și întemeieze o familie în adevăratul sens al cuvântului. Ba mai mult, cei doi își doresc să devină și părinți, cât mai repede cu putință.

Adriana Bahmuțeanu reacționează, după ce s-a vehiculat că este însărcinată

La scurt timp după ce a oficializat logodna cu George Restivan, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că își dorește să devină din nou mamă. Declarațiile brunetei nu au trecut neobservate, mai ales de cei de acasă, care s-au întrebat dacă nu cumva vedeta este deja însărcinată cu al treilea copil. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a ținut să lămurească situația: "Mai facem o petrecere și de botez, nu doar de nuntă. Nu, nu sunt însărcinată încă.", a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru antenastars.ro.

"(...) Este în progres și fetița. Noi încercăm, poate de aceea nici n-am ieșit prea mult în lume.", a adăugat George Restivan, care a ținut să sublinieze faptul că își dorește să devină tată de fată.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan [Sursa foto: Facebook]

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au dat startul pregătirilor de nuntă

Chiar dacă nunta va avea loc, cel mai probabil, anul viitor, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan vor să se asigure că totul va fi pus la punct, până la cele mai mici detalii. Bruneta și logodnicul ei au început deja pregătirile pentru cel mai important eveniment din viața lor: "Am venit să arvunesc lăutarii pentru nuntă, George vrea să facem nunta. Nu va fi nunta acum, că acum vine Revelionul, păi ce facem, doi în unu? Să arvunești lăutarii este lucrul cel mai greu, pentru că lăutarii sunt ocupați. Și pentru locație am vorbit, rochia de mireasă încă nu am ales-o, depinde ce dimensiuni voi avea. Noi vrem să facem o nuntă la care să ne simțim bine.", a mai spus Adriana Bahmuțeanu, pentru sursa menționată.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan [Sursa foto: Facebook]